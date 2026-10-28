Estudiantes universitarios reclamaron ante ANSES por sus becas: “No nos podemos sostener”

Estudiantes universitarios se manifestaron este miércoles frente a las oficinas de ANSES en Paraná y entregaron un petitorio por las becas Progresar. Reclamaron una actualización del monto, denunciaron dificultades para cobrar y exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Son $35.000, que sabemos que no alcanzan para nada, y los estudiantes no nos podemos sostener en la universidad”, expresó a Elonce Valentina Cloz, representante de UADER. También señaló que hay alumnos que no acceden al beneficio y otros que reciben los pagos con demoras.

La presentación se realizó en la sede de calle España. “Al principio no nos dejaron pasar, pero después pudieron pasar algunos compañeros y nos recibieron el petitorio. Hicimos firmar un recibido para que nos quede el comprobante”, relató Cloz.

El pedido de actualización de las becas

Los estudiantes universitarios responsabilizaron al Gobierno nacional por la situación y explicaron que acudieron a ANSES por su intervención en el programa. “Sabemos que no es el responsable político del incumplimiento de la ley”, aclaró la representante de UADER.

Cloz sostuvo que la insuficiencia de las becas repercute en la continuidad de las carreras. “Hay muchos compañeros que dejan de estudiar por esta situación, entonces venimos también en representación de eso”, manifestó.

Sol Giurin, de la Facultad de Trabajo Social, también cuestionó el alcance de la ayuda económica. “Son $35.000 que, si nos ponemos a pensar, solo cubren tres kilos de carne picada”, señaló, y agregó: “Es realmente inviable sostenernos en nuestras ciudades”.

Qué respuesta recibieron al petitorio

Giurin indicó que, durante la presentación, recibieron el compromiso de elevar el reclamo a las autoridades de Políticas Universitarias. “Nosotros queremos que este petitorio llegue, queremos que esté la demanda”, expresó.

La estudiante recordó que la protesta forma parte de una serie de acciones. “Hemos hecho marchas, múltiples actividades y acciones de visibilización”, afirmó, y sostuvo que buscan acompañamiento social para exigir el cumplimiento de la ley.

Estudiantes universitarios reclaman por el cobro de becas en Anses

Por su parte, Sebastián Cossi, de la Facultad de Ciencias de la Educación, describió los gastos que preocupan a sus compañeros. “Está la necesidad de poder pagar el alquiler, las fotocopias y de tener las becas que nos habiliten a llegar correctamente al cursado”, explicó.

Las dificultades para continuar estudiando

Cossi reclamó un boleto estudiantil gratuito y destacó la importancia del comedor universitario para quienes cursan. “El comedor está siendo una de las posibilidades que tenemos, pero aun así no alcanza”, sostuvo.

El representante advirtió sobre el abandono de carreras, aunque no precisó cifras durante la entrevista. “La situación está muy compleja”, resumió al referirse al contexto que atraviesan los estudiantes universitarios.

Los manifestantes anticiparon que continuarán con los reclamos después de la presentación en ANSES. “Hasta que el Gobierno cumpla efectivamente la ley, nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de acciones”, afirmó Cloz.