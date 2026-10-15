La Marcha Federal Universitaria se replicó en Paraná con movilización por el centro de la ciudad

REDACCIÓN ELONCE
Una nutrida movilización se inició desde la Plaza 1° de Mayo de Paraná como parte del reclamo nucleado en la quinta Marcha Federal Universitaria que se realizó este jueves en distintos puntos de Argentina. Los testimonios e imágenes.
Con la participación de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades académicas y organizaciones sindicales, se inició la Marcha Federal Universitaria en Paraná.
La jornada tuvo como principal reclamo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la asignación de recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y del sistema científico nacional.
Una nutrida movilización se inició desde la Plaza 1° de Mayo y recorre las calles del centro de la capital entrerriana. Entre los diversos testimonios recabados por Elonce, se advirtió que los recursos previstos en el proyecto de Presupuesto 2027 resultan insuficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Una movilización en defensa de la universidad pública
La marcha se desarrolló por las principales calles del centro de Paraná, con la participación de estudiantes, representantes gremiales y autoridades de instituciones académicas.
Los sectores convocantes insistieron en que el financiamiento universitario debía garantizar tanto el funcionamiento de los establecimientos como las condiciones laborales de quienes integran el sistema educativo.
Una de las jóvenes que participó de la manifestación explicó que asistió para reclamar el cumplimiento de la normativa. "Para reclamar nuestro derecho a que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, no solo por nosotros, sino por todas las universidades del país", manifestó.
La importancia de estudiar y trabajar en Argentina
Durante la entrevista, la estudiante también fue consultada sobre el argumento del Gobierno nacional respecto de que la Ley de Financiamiento Universitario podría alterar el equilibrio fiscal. En su respuesta, hizo referencia a la importancia de que los profesionales formados en las universidades públicas puedan desarrollar sus actividades en el país.
"Nosotros queremos recibirnos. Hay muchos profesionales y científicos que aportan al país. Es un círculo. Esperamos poder recibirnos, quedarnos acá, trabajar y aportar a nuestro país", expresó.
La joven sostuvo que el acceso a la educación superior no solo representa una oportunidad de crecimiento personal, sino también una posibilidad de contribuir al desarrollo nacional mediante el trabajo y la formación profesional.
En ese sentido, el reclamo de los manifestantes estuvo orientado a garantizar que las universidades cuenten con los recursos necesarios para sostener sus actividades académicas y permitir que los estudiantes puedan completar sus carreras.
Una jubilada pidió defender la educación pública
Entre quienes participaron de la quinta marcha universitaria también hubo jubilados que acompañaron el reclamo por el financiamiento de las instituciones educativas. Una mujer explicó que decidió sumarse a la movilización pensando en las futuras generaciones y en otros sectores que, según consideró, también necesitan respuestas.
"La importancia de venir a marchar es por mis hijos, por los hijos de todos, para que tengan una facultad con financiamiento, por la discapacidad, por las tierras que nos están regalando y por los jubilados. Soy jubilada", expresó ante las cámaras de Elonce.
La entrevistada también fue consultada sobre aquellas personas que seguían la manifestación desde sus hogares y no se habían acercado a participar.
"Que vengan porque el país es de todos y si no lo defendemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros", sostuvo.
Las dificultades económicas para estudiar en Paraná
Otro de los testimonios recogidos durante la movilización fue el de un estudiante oriundo del interior de Entre Ríos, quien describió las dificultades económicas que enfrentan los jóvenes que deben trasladarse a Paraná para continuar sus estudios universitarios.
"Vine a marchar principalmente por la universidad pública, por todos mis compañeros y porque quiero que al pueblo argentino le vaya bien. Eso se logra con educación, trabajo y financiamiento. Las leyes se cumplen y le exigimos al Gobierno nacional y a toda la política que presione para que la ley se cumpla", afirmó.
El joven explicó que estudiar lejos de su localidad de origen implica afrontar numerosos gastos, especialmente relacionados con la vivienda, la alimentación y el transporte. También señaló que muchos estudiantes deben trabajar mientras cursan sus carreras para poder sostenerse económicamente.
"Soy estudiante del interior de Entre Ríos. Cuesta muy caro venir a estudiar a Paraná: alquiler, alimento y transporte. Queremos recibirnos, estudiamos, trabajamos y hacemos todo por eso. No nos merecemos un gobierno que nos maltrata de esta forma", manifestó.
El desafío de acceder a la universidad desde el interior
Al profundizar sobre las principales dificultades que atraviesan los estudiantes, el entrevistado hizo hincapié en las desigualdades que existen entre quienes viven cerca de las instituciones universitarias y aquellos que necesitan trasladarse desde otras localidades.
"Hoy la principal dificultad es trasladarse para estudiar. Muchos jóvenes de las provincias quieren estudiar una carrera y tienen que quedarse en sus pueblos, buscar otras oportunidades porque no pueden salir de ahí", explicó.
El estudiante también compartió su historia familiar y destacó el esfuerzo de sus padres para permitirle acceder a una carrera universitaria. Según relató, es el primero de su familia en alcanzar ese nivel educativo, una posibilidad que desea que también tengan otros jóvenes.
"A mí la universidad me abrió las puertas gracias a que mis padres trabajan. Tampoco somos millonarios. Mi madre es cocinera en una escuela técnica y mi padre es guardaparque. Soy la primera generación de universitarios y aspiro a que todos puedan hacerlo", expresó.
Aixa Boeykens advirtió sobre el deterioro de los salarios universitarios
La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boeykens, participó de la movilización y explicó a Elonce los motivos del reclamo. La autoridad académica hizo hincapié en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y en la necesidad de garantizar los recursos para sostener las actividades educativas.
"Nosotros estamos marchando en defensa de lo que es la Universidad Pública Argentina y en ese marco el pedido de que finalmente el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario para que tengamos salarios actualizados, que no tengamos ese deterioro del 30% de nuestro salario, para que tengamos becas universitarias y para que podamos tener una previsión en nuestro día a día", expresó.
La decana también describió las consecuencias del deterioro salarial sobre el funcionamiento de las facultades. "Nosotros tenemos mucho compromiso con lo que hacemos, cuidamos mucho la universidad pública, es un orgullo para nosotros, pero el deterioro salarial hace que se recurra al multiempleo, que muchos pidan licencia para ir a trabajar a otros lugares", explicó.
El reclamo por el cumplimiento de la ley
Boeykens sostuvo que la defensa de la universidad pública no debía interpretarse únicamente como una demanda sectorial, sino como un reclamo vinculado al futuro de la sociedad argentina. En ese sentido, destacó el aporte de los profesionales que se forman en las instituciones públicas.
"Tenemos que cuidar lo que nos hace bien, que es patrimonio de la sociedad argentina. Y no es solo por una cuestión personal, sectorial, sino porque la universidad y los egresados luego generan un beneficio", manifestó.
Al ser consultada sobre la situación judicial de la Ley de Financiamiento Universitario, la decana cuestionó la postura del Poder Ejecutivo nacional. "El gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, no cumple con la ley, no cumple con lo que le dice el Poder Judicial ni el Poder Legislativo. Nosotros decimos que en un sistema democrático hay que cumplir con la ley", afirmó.
Además, hizo referencia a las medidas judiciales vinculadas con la aplicación de la normativa. "El juez le puso una multa al gobierno nacional por no cumplir con la ley en los distintos plazos que ya le dio. Lo que nosotros queremos es que cumplan con la ley", remarcó.
Los estudiantes señalaron dificultades para continuar sus carreras
Entre los participantes también se encontraba una estudiante de Medicina, quien manifestó su preocupación por las consecuencias del conflicto universitario en el desarrollo de las clases y en las condiciones de enseñanza.
"Vine para defender mi facultad. Creo que todos estamos viendo cómo están afectando los paros. La educación está en crisis y en alerta y es importante que estemos todos hoy, no solo los estudiantes, sino también por los docentes, por la educación y por el futuro del país en general", expresó.
La joven explicó que la situación de los trabajadores universitarios también repercutía en los alumnos. "Enfrentarse a los paros, a la desorganización, también ver la situación en la que se encuentran los docentes, ver los docentes que están tristes, que nos muestran o nos dan a entender su malestar. Eso se nota también en el bajo desempeño que estamos teniendo en general", relató.
Enzo Culasso Orué y otros manifestantes defendieron la universidad pública
Entre las voces que acompañaron la movilización también se expresaron críticas a las políticas nacionales y al argumento oficial de preservar el equilibrio fiscal. Uno de los entrevistados destacó el papel de las universidades en la formación de profesionales, la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
"La universidad pública atraviesa todo lo que somos como Argentina. Si fuiste a un hospital, seguramente te atendió alguien que se recibió en la universidad pública", expresó uno de los participantes.
Durante la cobertura también se recogió el testimonio de una jubilada que decidió acompañar la convocatoria en defensa de la educación y de otros sectores sociales. "La importancia de venir a marchar es por mis hijos, por los hijos de todos, que tengan una facultad, que tenga financiamiento, por la discapacidad, por las tierras que nos están regalando y por los jubilados, soy jubilada", manifestó.
Al ser consultada sobre quienes seguían la manifestación desde sus hogares, la mujer expresó: "Que vengan porque el país es de todos y si no lo defendemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros".