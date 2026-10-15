Multitudinarias marchas en defensa de la universidad pública en tres ciudades entrerrianas

La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo una importante convocatoria este jueves 15 de octubre en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, donde estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y vecinos se movilizaron en defensa de la universidad pública. Las manifestaciones reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones de educación superior.

Las movilizaciones se desarrollaron en distintos puntos de la provincia y reunieron a integrantes de comunidades universitarias, organizaciones gremiales y sectores de la sociedad. En las tres ciudades, los participantes expresaron su preocupación por la situación presupuestaria de las universidades nacionales y las dificultades económicas que enfrentaban estudiantes y trabajadores.

Durante los actos se difundieron documentos que cuestionaron las políticas de financiamiento del Gobierno nacional y advirtieron sobre las consecuencias de la falta de recursos para el funcionamiento académico, la investigación y la continuidad de las carreras universitarias.

Concordia: una extensa columna recorrió el centro

En Concordia, la convocatoria comenzó a las 19:30 en Plaza Urquiza y la movilización partió a las 20 desde la esquina de Estrada y Urquiza. La columna de manifestantes se extendió por varias cuadras y avanzó por calle Urquiza hasta Plaza 25 de Mayo, donde se realizó el acto central en el gazebo.

La actividad comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, estudiantes y trabajadores de distintas universidades y facultades participaron de la lectura de un documento que exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Foto: Diario Río Uruguay.

El texto reclamó que el presupuesto nacional de 2027 contemplara los recursos establecidos por la legislación y señaló que las partidas destinadas a las universidades nacionales deberían incrementarse un 33,4% respecto de la propuesta del Poder Ejecutivo. También se planteó la necesidad de actualizar las becas estudiantiles y recuperar el poder adquisitivo de docentes y no docentes.

Gualeguaychú: más de tres cuadras de manifestantes

En Gualeguaychú, la movilización reunió a estudiantes, profesores, investigadores y vecinos, que conformaron una columna de más de tres cuadras. Los participantes partieron desde la sede de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), ubicada en el ex Frigorífico, avanzaron hasta la sede central de 25 de Mayo y Perón y finalizaron el recorrido en Plaza San Martín.

Durante la marcha se observaron carteles con consignas como “Viva la universidad pública”, “Educar no es gasto, es inversión”, “La democracia se defiende respetando los derechos” y “Nadie se salva solo”.

Foto: Mauricio Ríos para R2820.

En el acto central se leyó un documento de la Asociación de Docentes Universitarios de Gualeguaychú, que advirtió sobre el deterioro presupuestario y salarial. Según la declaración, las transferencias al sector universitario registraron una caída real acumulada del 45,5% entre 2023 y 2026. Además, la entidad cuestionó el presupuesto previsto para 2027 y sostuvo que los salarios universitarios se encontraban en su nivel más bajo de los últimos 23 años.

Reclamos por salarios, becas y presupuesto

El documento difundido en Gualeguaychú también expresó preocupación por el deterioro de los programas de apoyo estudiantil y advirtió que las dificultades económicas podían afectar la permanencia de los jóvenes en las universidades.

“No podemos resistir más recortes en ningún sector. Nos quieren acostumbrar a vivir sin nada. No nos acostumbremos”, sostuvo la declaración de los docentes universitarios.

Foto: Mauricio Ríos para R2820.

En Concordia, el documento leído durante el acto también defendió la importancia de las ayudas económicas para garantizar el acceso a la educación superior. “Las becas no constituyen un subsidio ni un gasto”, señalaron sus lectores, quienes las definieron como herramientas necesarias para favorecer la continuidad y finalización de los estudios.

Concepción del Uruguay también se movilizó

Por su parte, Concepción del Uruguay fue escenario de otra convocatoria en defensa de la universidad pública. La manifestación reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y representantes de distintos sectores de la comunidad.

La jornada estuvo vinculada con las actividades impulsadas por la comunidad universitaria local y buscó visibilizar las dificultades presupuestarias que atravesaban las instituciones de educación superior.

De esta manera, las tres ciudades entrerrianas se sumaron a la quinta Marcha Federal Universitaria, que volvió a instalar el reclamo por el financiamiento de la educación pública, la recomposición salarial y el sostenimiento de las becas estudiantiles.