El boxeador paranaense Daniel Aquino peleará en Canadá y revivió sus días compartidos con el "Roña" Castro

El boxeo entrerriano vuelve a tener protagonismo internacional de la mano de Daniel Aquino, quien en las próximas horas emprenderá viaje rumbo a Toronto, Canadá, para afrontar un combate clave el próximo sábado 24. Tras meses de entrenamientos intensos, reprogramaciones y la necesidad de alternar el deporte con trabajos particulares para sostener a su familia, el pugilista se mostró enfocado y con expectativas renovadas.

La oportunidad llega luego de un año complejo marcado por suspensiones de carteleras. “Estoy contento por la oportunidad que me salió ahora. Es una pelea que estaba esperando mucho antes, porque se me han caído varias. En junio había firmado un contrato y una semana y media antes se canceló, así que ahora estamos acá prendidos y a días de viajar”, relató Aquino en su visita al estudio de Elonce.

Un rival de jerarquía y estrategia en el cuadrilátero

Del otro lado del ring estará el canadiense Steven Wilcox, un rival experimentado que ostenta un récord de 26 victorias y 4 derrotas, aunque llega con una inactividad de poco más de un año, al igual que el propio Aquino, cuya última pelea oficial fue en noviembre del año pasado.

Al analizar las características de su oponente, el paranaense advirtió sobre su estilo técnico: “Estuve viendo al rival. Tiene cuatro cinturones, es un boxeador que va bien y se ve que es bastante alto, capaz que un poquito más que yo. Estuve analizándolo. Al parecer no es un noqueador neto, pero es un contragolpista que busca el error”.

Ante este panorama, Aquino remarcó la importancia de la concentración absoluta durante su estadía en el país norteamericano: “Hay que estar bien mentalizados, concentrados y tratar de no cometer ningún error”.

Sacrificio diario y el rol de la familia

Para un deportista del interior del país, sostener una carrera profesional implica un esfuerzo cotidiano sumamente exigente. Entre la crianza de sus hijos, Olivia y Kelian, y la necesidad de salir a trabajar, los tiempos de descanso y preparación suelen alterarse.

“Tengo mis hijos y también tengo que salir a trabajar. Por ahí puedo entrenar a la mañana, o corro al mediodía, nunca dejo de entrenar, pero ya no es lo mismo. Desde que me confirmaron la pelea le estoy metiendo a pleno; estos últimos cuatro días metí tres turnos todos los días”, expresó con determinación. Asimismo, agradeció el respaldo constante de su padre y entrenador, Carlos Aquino, y de sus sponsors.

El recuerdo del "Roña" Castro y los consejos en el gimnasio

Durante la entrevista, el paranaense también se tomó un momento para recordar a Jorge "Roña" Castro y repasar las vivencias compartidas en Buenos Aires, donde tuvo la oportunidad de conocerlo y entrenar a su lado en la Federación Argentina de Boxeo (FAB).

“Estuvimos con él porque yo en un tiempo iba a entrenar seguido a Buenos Aires. Tenía mi entrenador acá y allá tenía mi entrenador que era el profe Morales, que era de la Selección Argentina. Entonces entrenamos en la FAB e incluso en San Lorenzo de Almagro. Y con la FAB estábamos con el 'Roña', que tengo fotos ahí porque él habló conmigo y con mi viejo”, recordó el deportista entrerriano.

Aquino rememoró entre risas las palabras y advertencias que el excampeón mundial le dejó para hacerse valer sobre el cuadrilátero: “El 'Roña' me decía: 'Acá pibe tenés que hacerte respetar. Acá nadie quería guantear conmigo porque yo les arrancaba la cabeza. Acá tenés que hacerte respetar porque vos entrás a ese gimnasio y van muchos boxeadores de distintos gimnasios, entonces se arman guanteos y te quieren...’”.

El boxeador Daniel Aquino peleará en Toronto, Canadá

Asimismo, Aquino remarcó el vínculo cercano que mantuvieron durante aquella etapa y la noche especial en la que coincidieron sobre el ring del mítico estadio porteño: “Después también tuvimos un tiempo allá que salíamos y comíamos todos, porque yo peleé en el Luna Park cuando él hizo la despedida. La previa de la despedida del 'Roña' Castro estuve yo ahí esa noche”.

Finalmente, el pugilista no ocultó su sorpresa e impacto tras enterarse de la triste noticia: “La verdad que sí, me sorprendió. Me sorprendió porque yo lo tenía en Facebook, él se hacía seguidos en vivo y todo. Y de repente ver así, de la nada...”.

Con la valija lista, la experiencia previa de haber peleado en dos oportunidades en suelo canadiense y la convicción de dejar todo arriba del cuadrilátero, Daniel Aquino buscará traer un triunfo histórico para Paraná.