Locomotora Castro y el nocaut histórico ante John David Jackson que lo convirtió en leyenda

Tras la muerte de Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años, volvió al recuerdo su inolvidable victoria ante John David Jackson en 1994. El argentino estaba al borde de la derrota, pero protagonizó una remontada extraordinaria que fue reconocida como la pelea del año.
La histórica victoria de Jorge “Locomotora” Castro ante John David Jackson volvió a cobrar protagonismo tras la muerte del excampeón mundial argentino, ocurrida este miércoles 14 de octubre, a los 59 años. El 10 de diciembre de 1994, en Monterrey, México, el boxeador nacido en Caleta Olivia protagonizó una de las remontadas más recordadas del deporte nacional, cuando logró un nocaut en el noveno asalto después de haber recibido un duro castigo durante gran parte del combate.
Castro, conocido por su resistencia física, potencia y particular estilo de pelea, defendía el título mundial de los medianos frente al estadounidense John David Jackson. Aquella noche, el argentino parecía encaminado a una derrota contundente, pero una inesperada combinación de golpes cambió por completo el desenlace.
El combate quedó grabado en la historia del boxeo internacional y recibió el reconocimiento de la prestigiosa revista The Ring, que lo distinguió como la pelea del año 1994. La victoria consolidó la figura de Castro como uno de los grandes representantes del boxeo argentino.
La remontada que parecía imposible
Durante los primeros ocho asaltos, Jackson dominó ampliamente las acciones. El estadounidense conectó numerosos golpes sobre el rostro del argentino, que terminó visiblemente inflamado y con dificultades para responder a los ataques.
En el noveno round, Castro se encontraba contra las cuerdas y el árbitro Stanley Christodoulou seguía atentamente su estado físico. Todo indicaba que la pelea estaba cerca de terminar a favor del norteamericano.
Sin embargo, el argentino encontró una oportunidad decisiva. Después de recibir una izquierda que lo hizo retroceder, respondió con dos golpes: una derecha que no encontró destino y un potente cross de izquierda que derribó a Jackson.
Tres caídas que definieron una noche histórica
El estadounidense consiguió levantarse, pero Castro aprovechó el momento para lanzar una nueva ofensiva. Cuando restaban 38 segundos para finalizar el noveno asalto, conectó dos ganchos de derecha al cuerpo que enviaron nuevamente a su rival a la lona.
Jackson volvió a ponerse de pie y el árbitro permitió que continuara el combate. No obstante, el argentino mantuvo la presión y conectó un gancho ascendente que provocó la tercera caída del estadounidense.
Con apenas 20 segundos por disputarse en el noveno round, Locomotora Castro consiguió una victoria por nocaut técnico que sorprendió al público mexicano y quedó registrada entre las grandes remontadas de la historia del boxeo.
Una carrera marcada por el talento y la resistencia
Castro había conquistado el campeonato mundial de peso mediano en 1994, tras vencer al estadounidense Reggie Johnson en Tucumán. Posteriormente, defendió exitosamente el cinturón ante Alex Ramos en Caleta Olivia, antes de protagonizar su inolvidable enfrentamiento con Jackson.
Su trayectoria profesional comenzó a adquirir notoriedad nacional en mayo de 1988, cuando debutó en Buenos Aires, en el estadio de la Federación Argentina de Box. Su condición de invicto y su estilo combativo despertaron rápidamente el interés del público.
A lo largo de su carrera disputó más de 140 peleas profesionales y enfrentó a reconocidos boxeadores internacionales, entre ellos Roberto “Mano de Piedra” Durán, Juan Carlos Gómez y Vassily Jirov.
El legado de Locomotora Castro
Después de su consagración en Monterrey, el argentino continuó defendiendo su título mundial hasta que perdió el cinturón ante el japonés Shinji Takehara. Con el paso de los años, también compitió en categorías superiores y se mantuvo activo hasta los 40 años.
Su trayectoria estuvo acompañada por episodios personales complejos, accidentes viales y una creciente exposición mediática. Sin embargo, su nombre permaneció asociado a aquella noche en México, cuando logró revertir un combate que parecía perdido.
La muerte de Jorge “Locomotora” Castro volvió a poner en primer plano su historia deportiva y, especialmente, el nocaut ante John David Jackson, una victoria que trascendió generaciones y se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos del boxeo argentino.