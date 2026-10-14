“Nunca nos soltamos la mano”: la emotiva despedida de la novia de Jorge “Roña” Castro

Noelia Vigliarolo despidió a Jorge “Roña” Castro con un mensaje en Instagram después de que se conociera la muerte del exboxeador este miércoles 14 de octubre. Su pareja recordó los años que compartieron y expresó el dolor por la pérdida del excampeón mundial de peso mediano.

“Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre”, escribió junto a una fotografía de ambos. En el comienzo de la publicación, aludió a las experiencias vividas durante su relación.

“Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, continuó. La despedida estuvo centrada en la convivencia y en la ausencia que dejará Castro en su vida cotidiana.

“Siempre compañeros”

Uno de los pasajes centrales del mensaje fue el recuerdo del vínculo que habían construido. “Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”, expresó Vigliarolo.

También agradeció el afecto que recibió durante los años junto a Jorge “Roña” Castro. “Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos”, señaló.

“Viajamos, convivimos, compartimos... Gracias por cuidarme tanto”, agregó. En ese mismo tramo, aseguró que conservará el recuerdo de sus palabras y de las ocasiones en que él le expresaba cuánto la amaba.

El dolor por la pérdida

En las últimas líneas, Vigliarolo manifestó la dificultad de afrontar la despedida. “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor”, escribió, y lo llamó por el apodo cariñoso que utilizaba en la relación: “Mi Roñis”.

“Te voy a amar siempre”, afirmó antes de cerrar la publicación. Su mensaje concluyó con otra referencia a la ausencia del exdeportista: “Hasta siempre, amor de mi vida, no sabés cuánto te vamos a necesitar”.

Según la información policial citada por TN, Jorge “Roña” Castro se habría descompensado en la zona de máquinas de un bingo de Morón. Ese dato corresponde a la reconstrucción inicial difundida sobre las circunstancias de su muerte.

Su trayectoria como campeón mundial

Castro era oriundo de Caleta Olivia, Santa Cruz. Provenía de una familia de bajos recursos y comenzó a dedicarse al boxeo a los 15 años, después de una infancia atravesada por dificultades económicas.

Su debut profesional fue el 14 de febrero de 1987, cuando venció por nocaut a Patricio Caracci. Dos años después participó del regreso del boxeo al Luna Park, que llevaba casi una década sin albergar esa actividad.

En 1994, Jorge “Roña” Castro se consagró campeón mundial de peso mediano al vencer a Reggie Johnson. Ese logro marcó uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.