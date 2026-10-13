Murió Netinho, el cantante brasileño que popularizó el éxito “La isla del sol”

El cantante brasileño Netinho murió este martes a los 60 años, tras enfrentar un linfoma no Hodgkin. Fue uno de los principales exponentes del axé y alcanzó reconocimiento internacional con la canción “Milla”, conocida en Argentina como “La isla del sol”.
El cantante brasileño Netinho murió este martes 13 de octubre, a los 60 años, en un hospital de Salvador de Bahía, Brasil, después de atravesar complicaciones de salud vinculadas con un linfoma no Hodgkin. El artista, reconocido por popularizar la canción “Milla”, asociada en Argentina con el éxito “La isla del sol”, había retomado el tratamiento contra el cáncer luego de que la enfermedad reapareciera durante 2026.
Según informó el diario brasileño O Globo, el músico permanecía internado debido al agravamiento de su estado de salud. Su fallecimiento generó repercusiones entre los seguidores del axé, género musical del que fue uno de sus principales representantes durante las décadas de 1980 y 1990.
Netinho había comunicado públicamente su diagnóstico en marzo de 2025, cuando debió ser hospitalizado por intensos dolores en las piernas. A raíz de esa situación, suspendió sus compromisos artísticos previstos para el Carnaval y comenzó un tratamiento oncológico.
La enfermedad que atravesó Netinho
Durante los meses posteriores al diagnóstico, el cantante compartió información sobre su recuperación mediante sus redes sociales, donde mantuvo contacto con sus seguidores.
Sin embargo, en 2026 anunció que el cáncer había regresado y que debía someterse nuevamente a sesiones de quimioterapia. Su cuadro se complicó progresivamente hasta que se confirmó su fallecimiento durante la mañana del martes.
El artista ya había atravesado otros problemas de salud. En 2013 sufrió tres accidentes cerebrovasculares que lo obligaron a permanecer alejado de los escenarios durante aproximadamente cuatro años.
De sus comienzos musicales al éxito internacional
Netinho nació el 12 de julio de 1966 en Santo Antônio de Jesus, en el estado brasileño de Bahía. A los 10 años se trasladó con su familia a Salvador, ciudad donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística.
Su interés por la música comenzó durante la adolescencia, cuando recibió su primera guitarra a los 14 años. Posteriormente, inició estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Salvador, aunque continuó vinculado con las presentaciones musicales, publicó TN.
En 1988 se incorporó como vocalista de la Banda Beijo, agrupación con la que participó del Carnaval de Salvador y comenzó a ganar reconocimiento nacional. Entre sus primeras canciones destacadas estuvieron “Beijo na Boca”, “Estrela Primeira”, “Barracos” y “A Vida é Festa”.
“Milla”, la canción que marcó su carrera
El momento de mayor popularidad internacional llegó en 1996, cuando lanzó “Milla” durante su etapa como solista. La canción se convirtió en uno de los grandes éxitos del axé brasileño y trascendió las fronteras de su país.
El tema, asociado en Argentina con “La isla del sol”, alcanzó una amplia difusión y quedó vinculado con la música festiva de los años noventa.
Su trayectoria también incluyó presentaciones internacionales en países como Italia y Chile, además de participaciones en reconocidos programas de televisión brasileños, entre ellos “Xou da Xuxa” y “Planeta Xuxa”.