Revelaron de qué murió Jorge “Locomotora” Castro: qué determinó la autopsia

El resultado preliminar de la autopsia de Jorge “Locomotora” Castro determinó que el excampeón mundial de boxeo falleció como consecuencia de un edema agudo de pulmón derivado de una falla cardíaca. El histórico deportista argentino, de 59 años, murió este miércoles mientras se encontraba en las instalaciones del Bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires, acompañado por su hija Quimey y su expareja.

De acuerdo con las primeras conclusiones del estudio forense, se trató de una muerte no traumática por causas naturales. El informe permitió establecer que el fallecimiento estuvo relacionado con una complicación cardíaca que provocó una acumulación repentina de líquido en los pulmones.

La muerte del exboxeador se produjo de manera inesperada y generó conmoción entre sus familiares y allegados. Según relataron sus seres queridos, el episodio se desencadenó en aproximadamente 15 minutos, luego de que Castro comenzara a experimentar un intenso malestar físico.

Cómo fueron los últimos minutos de Locomotora Castro

El exdeportista se encontraba en el establecimiento acompañado por integrantes de su familia cuando comenzó a sentirse mal.

Según los testimonios de sus allegados, Castro había ido al baño y, al regresar, manifestó un fuerte dolor y una sensación de opresión en el pecho. Ante esa situación, el personal de seguridad del bingo intervino para asistirlo.

El excampeón mundial fue acompañado hasta una oficina privada del establecimiento, donde pudo recostarse mientras se solicitaba asistencia médica.

Una vez que recibió atención, los profesionales comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se extendieron durante aproximadamente 20 minutos.

Pese a los esfuerzos realizados para estabilizarlo, el personal médico constató su fallecimiento en el lugar. Debido a la gravedad del cuadro, no llegó a ser trasladado a un centro de salud.

La familia descartó demoras en la atención médica

Tras conocerse las circunstancias del fallecimiento, los familiares del exboxeador brindaron precisiones sobre la asistencia que recibió durante la emergencia.

En ese sentido, descartaron que se hubieran producido demoras en la atención médica y explicaron que el deterioro de su estado de salud había sido repentino.

El resultado preliminar de la autopsia permitió establecer la causa médica del fallecimiento, aunque se aguardaba la finalización de las actuaciones correspondientes.

Cuándo y dónde será la despedida del excampeón mundial

La familia de Jorge “Locomotora” Castro confirmó que la despedida del exboxeador se realizará de manera íntima y privada, con la participación de sus seres queridos y allegados más cercanos.

El velatorio fue programado para este miércoles a partir de las 18 en Morón, mientras que la inhumación de sus restos está prevista para el jueves al mediodía en el cementerio municipal.