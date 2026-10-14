Anunciaron un plan nacional de salud vascular para mejorar la atención de infartos y ACV

El Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030 fue anunciado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, durante el 52° Congreso Argentino de Cardiología. La iniciativa del Gobierno nacional tiene como objetivo reducir las muertes prematuras por infartos y otras enfermedades vasculares, mediante una estrategia que articule los recursos sanitarios de Nación y las provincias.

La propuesta busca integrar los programas existentes para mejorar la prevención, el diagnóstico temprano, los tratamientos y la rehabilitación. Desde el Ministerio de Salud explicaron que el propósito es superar el abordaje individual de las enfermedades y avanzar hacia una política sanitaria coordinada.

"Lanzamos el Plan Nacional de Salud Vascular para dejar de pensar al cerebro y al corazón como dos órganos que requieren dos políticas separadas. La enfermedad vascular es un problema único y necesita una misma lógica de respuesta en todo el territorio nacional", afirmó Lugones.

Prevención y atención de enfermedades vasculares

Entre las principales acciones previstas se encuentra el fortalecimiento de los controles sobre factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y la enfermedad renal crónica. También se contempla el desarrollo de redes de atención para emergencias cardiovasculares.

El programa propone mejorar la continuidad de los cuidados médicos, especialmente en pacientes que atravesaron un infarto o accidente cerebrovascular (ACV). Esto incluye tratamientos oportunos, rehabilitación y seguimiento a largo plazo para disminuir las secuelas.

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Además, el ministro destacó la necesidad de promover hábitos saludables desde edades tempranas. "Si queremos cambiar los indicadores de salud de los próximos veinte años, tenemos que empezar por cambiar hoy los hábitos de quienes van a ser adultos dentro de veinte años", sostuvo.

Los infartos serán de notificación obligatoria

Durante su exposición, Lugones anunció que el infarto agudo de miocardio se incorporará como evento de notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. La medida se suma a las incorporaciones del ACV y la insuficiencia cardíaca, anunciadas el 20 de agosto.

El objetivo es contar con información nacional que permita conocer la incidencia de estas enfermedades, evaluar la atención sanitaria y mejorar las respuestas ante situaciones de emergencia.

"La notificación obligatoria del infarto nos va a dar, por primera vez, un registro nacional real", expresó Lugones. Además, anticipó que la Stroke App, utilizada para coordinar la atención de ACV, también incorporará los infartos, con el propósito de disponer de "un único sistema para dos emergencias en las que cada minuto cuenta".

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Argentina no logró reducir la mortalidad hospitalaria por infartos

Según informó Clarín, Argentina no consiguió disminuir la mortalidad hospitalaria por infartos durante la última década, pese a los avances tecnológicos y la disponibilidad de intervenciones menos invasivas.

Entre 2015 y 2024, el 8,6% de los pacientes internados por el tipo más grave de infarto falleció durante su hospitalización. El indicador refleja las dificultades que persisten para mejorar los resultados de la atención cardiovascular.

"El lapso entre que una persona tiene un síntoma sugestivo de un infarto agudo de miocardio y esa arteria que está tapada se abre, se llama ‘tiempo total de isquemia’. Eso definirá el pronóstico", explicó Sergio Baratta, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, al destacar la importancia de reducir las demoras en la asistencia.