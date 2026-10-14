“Son 12 minutos para dar vida”, valoraron en colecta externa de sangre en plaza de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Programa Provincial de Hemoterapia realiza una jornada de donación de sangre en el centro de Paraná, con el acompañamiento de comerciantes. Gabriela Jacobo explicó a Elonce los requisitos para participar, hasta qué hora se reciben donantes y dónde se puede colaborar durante el resto del año.
Una nueva colecta de sangre se desarrolla este miércoles en la plaza 1° de Mayo de Paraná, con el objetivo de sumar donantes voluntarios y contribuir al abastecimiento de los bancos de sangre de Entre Ríos. La actividad es organizada por el Programa Provincial de Hemoterapia, con la colaboración del Centro Comercial e Industrial de Paraná, y permanecerá habilitada hasta las 11 de la mañana.
Al respecto, la coordinadora del Programa de Hemoterapia, Gabriela Jacobo, destacó la importancia de acercar estas jornadas a lugares concurridos para facilitar la participación de los vecinos. Además, insistió en la necesidad de incorporar la donación como un hábito solidario y evitar situaciones de urgencia por falta de sangre.
En la oportunidad, Jacobo explicó que una de las principales recomendaciones para donar sangre es no concurrir en ayunas, ya que se permite consumir determinados alimentos y bebidas antes del procedimiento. “Se puede tomar mate, té, café, frutas, jugos de fruta, estar bien hidratados”, indicó.
La profesional remarcó que donar sangre es un procedimiento sencillo y que requiere dedicar solamente unos minutos. “Es una cuestión de concientizar también a la gente a que 12 minutitos de su tiempo los dedique para dar vida, sobre todo a quien no lo hace, que es algo sencillo”, manifestó.
También explicó que algunas condiciones que anteriormente impedían donar durante períodos prolongados fueron modificadas. “Hoy han bajado los tiempos. Una persona que se ha hecho un tatuaje a los seis meses ya puede donar. Una cirugía se evalúa porque, si no es una cirugía muy compleja, con la recuperación ya puede donar”, detalló.
En todos los casos, la posibilidad de donar queda sujeta a la evaluación del personal de salud.
“La sangre no se puede fabricar”
Durante la entrevista, la coordinadora hizo especial hincapié en la necesidad de mantener abastecidos los bancos de sangre de manera permanente. “Es importante concientizar a la gente de que siempre es necesario abastecer los bancos de sangre y luchar contra la falta de donantes”, sostuvo.
Jacobo explicó que una mayor participación de donantes habituales permitiría reducir los pedidos urgentes que se realizan cuando disminuyen las reservas. “Tengamos en cuenta que si donáramos sangre dos veces al año, todas las necesidades estarían cubiertas”, afirmó.
En ese sentido, recordó que la disponibilidad de sangre depende directamente de la participación voluntaria de la población. “La sangre no se puede fabricar. Dependemos de la buena voluntad de cada una de estas personas que hoy concurren”, expresó.
La profesional señaló que el objetivo de las campañas es que las personas no esperen a que un familiar o conocido necesite una transfusión para acercarse a donar.
La preocupación cuando disminuyen las reservas
Jacobo también se refirió al trabajo cotidiano de los equipos de salud y a la preocupación que genera la disminución de donantes en determinados períodos.
“Estamos todos involucrados. Yo siempre digo que el mejor donante es el personal de salud porque la vive, porque muchas veces sufrimos el hecho de que baja la cantidad de donantes”, manifestó.
La coordinadora explicó que el Programa de Hemoterapia mantiene comunicación permanente con los distintos bancos de sangre de Entre Ríos para conocer sus necesidades. “Nosotros estamos siempre en contacto con los distintos bancos de sangre de la provincia y vamos viendo qué necesitamos, si por ahí necesitamos un determinado hemocomponente, plaquetas o glóbulos rojos”, detalló.
En ese marco, insistió en que las colectas externas permiten acercar la posibilidad de donar a quienes, por cuestiones de tiempo o distancia, no concurren habitualmente a los hospitales.
“Nos movemos por distintos lugares, por distintos barrios, por distintas ciudades, dando la posibilidad de que la gente forme ese compromiso de dar vida a otras personas”, explicó.
Dónde serán las próximas colectas de sangre
La coordinadora adelantó que el cronograma del Programa Provincial de Hemoterapia continuará durante las próximas semanas en diferentes puntos de Entre Ríos.
La próxima semana, el colectivo de donación de sangre se trasladará a Concordia, donde se realizará una nueva colecta externa; se trata de la unidad móvil forma parte del programa "La Sangre Nos Une+", una iniciativa conjunta entre el IAFAS, el Ministerio de Salud y la Fundación IAPSER en la provincia de Entre Ríos.
También están previstas jornadas en la escuela República Entre Ríos y el colegio Amanda Mayor, aunque durante la entrevista no se precisaron las fechas de estas actividades.
Además, Jacobo recordó que, gracias al acompañamiento de la Vicegobernación, todos los primeros martes de cada mes se realizan colectas en plaza Mansilla, en Paraná.
La intención es mantener una presencia constante en diferentes espacios públicos e instituciones para facilitar el acceso de nuevos donantes.
En qué hospitales se puede donar sangre en Paraná
Más allá de las colectas externas, Jacobo recordó que los vecinos pueden concurrir directamente a los bancos de sangre de los hospitales.
En el Hospital San Martín de Paraná, las donaciones se reciben de lunes a viernes, de 7 a 12.
También es posible acercarse al Hospital Materno Infantil San Roque y a otros bancos de sangre habilitados.
“Nosotros, ¿qué nos importa? Que la gente se concientice a donar, que 15 minutitos de su tiempo estén para ayudar a otros”, expresó.
Finalmente, la coordinadora reiteró que la donación voluntaria y habitual resulta fundamental para garantizar la disponibilidad de sangre y sus componentes cuando los pacientes los necesitan.