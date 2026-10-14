El Papa tuvo una evolución posoperatoria normal, comenzó a caminar y volvió a alimentarse

El papa León XIV presentó una evolución posoperatoria normal este miércoles, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el martes en el Hospital Gemelli de Roma para extirparle un tumor maligno del pulmón derecho. Según informó el Vaticano, el pontífice de 71 años comenzó a caminar por su habitación y retomó su alimentación habitual.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió un nuevo boletín elaborado por los médicos Luigi Carbone, director de Salud e Higiene del Vaticano, y Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica del Policlínico Gemelli, quienes detallaron los resultados de los controles realizados después de la operación.

“Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”, señalaron los especialistas.

(Imagen: Ansa Latina).

Comenzó a caminar y retomó su alimentación

Los profesionales también confirmaron avances en la recuperación física del pontífice. “El Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo”, precisaron.

Asimismo, los médicos aseguraron que “la evolución sigue según lo previsto”, mientras continuaron los controles correspondientes al período posterior a la cirugía torácica.

Por su parte, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, comunicó a los periodistas que el estado de ánimo del Papa era bueno. La próxima actualización médica quedó prevista para la mañana del jueves 15 de octubre.

El Policlínico Gemelli donde se recupera el Papa. (Vatican News).

Expectativa por su viaje a Sudamérica

La intervención se realizó el martes en el hospital romano, donde los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a la presencia de un tumor canceroso. Tras el procedimiento, el Vaticano había informado que el pontífice pasó una noche tranquila.

La recuperación generó especial atención ante el viaje apostólico previsto del 6 al 17 de noviembre por Argentina, Uruguay y Perú.

En ese contexto, el Gobierno argentino aguardaba una confirmación oficial sobre la posibilidad de que León XIV pudiera cumplir con la gira sudamericana, mientras continuaba su recuperación.