REDACCIÓN ELONCE
Diez departamentos quedaron bajo alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos para el martes 1 de diciembre. El SMN advirtió sobre posibles precipitaciones intensas, caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos que regirá durante el martes 1 de diciembre y alcanzará a diez departamentos de la provincia. El organismo advirtió sobre la posibilidad de fenómenos puntualmente fuertes, acompañados por abundantes precipitaciones, caída de granizo y ráfagas de viento.
La advertencia meteorológica comprende a buena parte del territorio entrerriano, principalmente a los departamentos ubicados en el norte, centro y oeste provincial, además de sectores de la costa del río Uruguay.
La llegada de las precipitaciones se producirá luego de un comienzo de semana marcado por las elevadas temperaturas, con máximas que oscilarán entre los 35 y los 36 grados en distintas localidades entrerrianas.
Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: los departamentos afectados
Según informó el organismo meteorológico, los diez departamentos alcanzados por la advertencia son:
Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay y Diamante.
Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia.
“El área puede ser afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y frecuente actividad eléctrica”, señaló el SMN.
Asimismo, el organismo precisó que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.
Calor intenso antes de la llegada de las tormentas
De acuerdo con el pronóstico extendido, este lunes 30 de noviembre se presentará con condiciones de estabilidad, nubosidad variable y temperaturas elevadas. En Paraná se espera una máxima de 36 grados, mientras que en Concordia y Gualeguaychú alcanzaría los 35.
Las condiciones meteorológicas comenzarán a modificarse durante el martes, cuando aumentarán las probabilidades de precipitaciones. En Paraná y Concordia, la posibilidad de tormentas se ubicará entre el 10% y el 40% durante la mañana y aumentará hasta el 70% por la tarde.
En Gualeguaychú, departamento que no está comprendido en la alerta amarilla informada, también se prevén tormentas y lluvias durante la tarde y la noche del martes, aunque con menores probabilidades.
Las lluvias darán paso a un descenso de las temperaturas
Tras las precipitaciones, el miércoles 2 de diciembre se registrará un descenso térmico. Las máximas se ubicarán en los 29 grados en Paraná y Concordia, mientras que en Gualeguaychú alcanzarán los 28.
Para esa jornada también se anticipan ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora. En algunos sectores del noreste provincial podrían persistir las precipitaciones durante las primeras horas del día.
El jueves se espera una disminución más pronunciada de las temperaturas mínimas, con registros de entre 13 y 16 grados en las localidades relevadas. Las condiciones tenderán a estabilizarse y las máximas volverán a aumentar hacia el fin de semana.