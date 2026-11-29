La renovación del CUD en diciembre de 2026 alcanza a las personas cuyo Certificado Único de Discapacidad tenga prevista su actualización durante el último mes del año, incluidas aquellas que hayan recibido una prórroga automática de doce meses durante 2025.

La Resolución 2520/2024 de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estableció una extensión por única vez de un año para los certificados cuya fecha original de vencimiento o actualización estuviera comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, siempre que no hubieran recibido una prórroga anterior.

El trámite de renovación es gratuito y puede iniciarse mediante una consulta por internet para conocer los requisitos correspondientes a cada caso. Posteriormente, la persona deberá presentarse ante una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que determinará si corresponde emitir un nuevo certificado.

Quiénes deben renovar el CUD en diciembre de 2026

Entre las personas que deberán verificar la vigencia de su documentación se encuentran quienes tenían una fecha original de actualización en diciembre de 2025 y fueron alcanzados por la extensión automática de doce meses.

Por ejemplo, si un certificado tenía como fecha original de vencimiento el 15 de diciembre de 2025 y quedó comprendido dentro de la resolución mencionada, su actualización fue postergada hasta el 15 de diciembre de 2026.

En cambio, quienes poseen un CUD sin vencimiento no deberán renovarlo únicamente por la finalización del año. Es importante revisar las características de cada documento y las eventuales instancias de actualización establecidas por la autoridad competente.

Paso a paso: cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad

El procedimiento comienza con la verificación de la vigencia del documento y la consulta de los requisitos específicos según el domicilio, la edad y la condición de salud de la persona.

Consultar la fecha de vencimiento: revisar el certificado físico o su versión digital disponible en Mi Argentina.

Ingresar al portal oficial: acceder a la consulta de requisitos para tramitar el CUD.

Seleccionar la opción de renovación: completar los datos personales, la cobertura médica, el origen de la discapacidad y el lugar de residencia.

Reunir la documentación: solicitar al equipo médico tratante los informes y estudios correspondientes.

Solicitar un turno: comunicarse con la Junta Evaluadora indicada de acuerdo con el domicilio registrado en el DNI.

Asistir a la evaluación: presentarse en la fecha asignada con toda la documentación requerida.

Retirar el certificado: una vez aprobada la solicitud, seguir las instrucciones de la Junta para obtener el nuevo documento.

El CUD también podrá consultarse y descargarse desde la aplicación Mi Argentina, en las secciones “Mis documentos” y “Mi salud”. La versión digital tiene la misma validez que el certificado físico.

Qué documentación se necesita para renovar el CUD

Los requisitos pueden variar según la edad, las características de la discapacidad y la situación particular de cada solicitante. Entre los documentos que habitualmente se solicitan se encuentran el DNI, el certificado anterior, el formulario de solicitud completo, los informes médicos actualizados y los estudios complementarios.

En determinadas situaciones también podrán requerirse informes de profesionales que intervienen en los tratamientos, documentación escolar o constancias que acrediten la representación legal de la persona.

Las autoridades recomiendan consultar previamente los requisitos particulares para evitar demoras o tener que solicitar un nuevo turno por falta de documentación.

Dónde renovar el CUD en Entre Ríos

En Entre Ríos, el procedimiento se realiza a través de las Juntas Evaluadoras dependientes del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).

Según el portal oficial de trámites provinciales, las juntas funcionan en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Federación, Chajarí, Gualeguaychú, Gualeguay, Nogoyá, Villaguay, Colón, Victoria, Urdinarrain, Basavilbaso, San Salvador y Rosario del Tala.

En la capital entrerriana, el organismo informó los siguientes canales de atención:

Dirección: José María Torres 773.

Teléfonos: (0343) 4208281 y 4208280.

Línea gratuita: 0800-888-4044.

Correo electrónico: iprodi@entrerios.gov.ar.

Horario de atención informado: lunes a viernes, de 7 a 12.30.