La crecida del río Paraná mantuvo comprometida la situación hídrica de varias localidades entrerrianas este domingo 29 de noviembre. Si bien se registraron descensos en la mayoría de los puertos provinciales, Paraná, Diamante y Victoria continuaron por encima de sus respectivas marcas de evacuación.

Según las mediciones hidrométricas difundidas por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Universidad Nacional del Litoral, cinco de los seis puertos entrerrianos relevados experimentaron descensos durante las últimas 24 horas, mientras que Victoria registró un incremento de dos centímetros.

Por su parte, La Paz y Hernandarias permanecieron por encima de sus niveles de alerta, aunque sin alcanzar las marcas de evacuación. Santa Elena, en tanto, presentó registros inferiores a ambos umbrales.

Crecida del río Paraná: la situación ciudad por ciudad

La Paz

El río alcanzó los 5,95 metros, con un descenso de dos centímetros respecto de la jornada anterior. La localidad permaneció 15 centímetros por encima del nivel de alerta, establecido en 5,80 metros, y a 20 centímetros de la marca de evacuación.

Santa Elena

El registro hidrométrico se ubicó en seis metros, un centímetro menos que el sábado. La localidad permaneció por debajo del nivel de alerta, fijado en 6,90 metros, y del de evacuación, establecido en 7,25 metros.

Hernandarias

El río descendió siete centímetros y se ubicó en 5,94 metros. De esta manera, quedó a seis centímetros del nivel de evacuación, aunque todavía superó en 44 centímetros la marca de alerta.

Paraná

En la capital entrerriana, el río registró una altura de 5,41 metros, con una disminución de cuatro centímetros en las últimas 24 horas. Pese al descenso, permaneció 41 centímetros por encima del nivel de evacuación, establecido en cinco metros.

Diamante

La altura del Paraná alcanzó los 5,70 metros, un centímetro menos que en la jornada anterior. El registro superó en 20 centímetros el nivel de evacuación y en 40 centímetros la marca de alerta.

Victoria

A diferencia de las restantes localidades analizadas, Victoria registró un incremento de dos centímetros y alcanzó los 5,40 metros. La altura superó en 50 centímetros el nivel de evacuación, fijado en 4,90 metros.