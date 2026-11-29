Los últimos feriados nacionales de 2026 serán el martes 8 y el viernes 25 de diciembre. Ambas fechas permitirán extender el descanso de quienes habitualmente tienen libres los sábados y domingos.

La primera oportunidad estará vinculada con el Día de la Inmaculada Concepción de María. El lunes 7, establecido como día no laborable con fines turísticos, puede completar una pausa de cuatro jornadas consecutivas.

De acuerdo con el calendario nacional, el período se extenderá desde el sábado 5 hasta el martes 8 inclusive para quienes no deban trabajar el lunes. La segunda posibilidad llegará con Navidad, durante la última semana completa del año.

Cómo quedan los descansos de diciembre

El sábado 5 y el domingo 6 se unirán al lunes 7 y al martes 8 para quienes tengan esas jornadas libres. Sin embargo, el descanso de cuatro días no será automático para todos los trabajadores.

La diferencia está en el lunes 7, que tiene carácter de día no laborable y no de feriado nacional. En el sector privado, la decisión de desarrollar actividades durante esa fecha queda a criterio del empleador, según el régimen aplicable.

El viernes 25 de diciembre será el último de los feriados del año, por Navidad. Al coincidir con un viernes, conformará un fin de semana largo de tres días junto con el sábado 26 y el domingo 27.

Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable

Para los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, los feriados nacionales tienen un tratamiento salarial específico. Si deben prestar servicios el 8 o el 25 de diciembre, corresponde la remuneración normal más una cantidad igual.

En cambio, trabajar durante un día no laborable no genera por sí mismo ese recargo. Si el empleador dispone actividad el lunes 7, la jornada se paga de manera simple; si decide no trabajar, igualmente debe abonarse.

Por eso, antes de organizar viajes o compromisos, conviene consultar cómo funcionará cada lugar de trabajo. Los feriados del 8 y el 25 tienen un alcance diferente del lunes 7, tanto para definir la asistencia como para calcular el salario.