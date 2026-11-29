Contratar un sepelio básico puede superar los $2 millones cuando se incluyen una despedida y los servicios asociados. El costo lleva a las familias a comparar alternativas, desde velatorios breves hasta cremaciones directas.

Las diferencias de precio dependen del traslado, el ataúd, las gestiones administrativas, las tasas y la utilización de una sala. Por eso, los presupuestos no siempre corresponden a prestaciones equivalentes ni pueden trasladarse de una ciudad a otra.

Según un relevamiento de Noticias Argentinas, una empresa del sector ubicó la cremación directa sin velatorio tradicional entre $1.600.000 y $1.800.000. Incorporar una despedida puede sumar alrededor de $300.000.

Cuánto cuesta un servicio y qué incluye

Romina, representante de Casa de Sepelios De Paola, explicó que el servicio integral comprende el retiro y traslado del fallecido, los cuidados sanitarios, el ataúd y las gestiones administrativas y municipales. También incluye las tasas y el personal que acompaña a la familia.

Con los valores informados, una cremación con despedida puede ubicarse entre $1.900.000 y $2.100.000. Es una referencia de esa empresa de la Ciudad de Buenos Aires, no una tarifa uniforme para todo el país.

El relevamiento también menciona paquetes tradicionales desde $1.200.000 más IVA, con importes finales cercanos a los $2 millones según los conceptos incluidos. Antes de contratar un sepelio básico, resulta importante conocer el detalle del presupuesto.

Cremaciones y ceremonias más breves

“Un 60% se vuelca por la cremación”, señaló la representante de la empresa familiar, que tiene oficinas en Mataderos, Flores y Liniers. El porcentaje describe la experiencia de esa firma y no constituye una estadística nacional.

La entrevistada remarcó que esa elección también responde a preferencias personales. “Cremar no significa necesariamente no despedirse”, sostuvo, y explicó que algunas personas dejan expresada esa voluntad antes de fallecer.

Otra modalidad que gana espacio es la ceremonia reducida a tres o cuatro horas o limitada al núcleo familiar. Estas despedidas permiten disminuir algunos gastos operativos sin eliminar el encuentro entre los allegados.

Los factores que influyen en el precio

Entre los costos del sector aparecen la madera, los herrajes y los textiles utilizados en los ataúdes. También inciden el combustible para los traslados y el mantenimiento de las salas e instalaciones.

Las tasas municipales y los derechos de inhumación varían según la jurisdicción. En las alternativas de entierro, además, deben contemplarse las condiciones de la sepultura o el nicho y sus gastos de mantenimiento.

Para afrontar un sepelio básico, las empresas consultadas describieron el uso de tarjetas y otras formas de financiación. También mencionaron la búsqueda de coberturas mediante seguros, mutuales y sindicatos, cuyos alcances deben revisarse para conocer qué servicios incluyen.