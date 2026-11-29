El tiempo en Entre Ríos se presentará caluroso este domingo 29 de noviembre, con máximas de entre 33 y 34 grados en las localidades relevadas. Las previsiones muestran cielo parcialmente nublado durante buena parte del día y sin precipitaciones.

El inicio de la semana mantendrá las temperaturas elevadas, con máximas de 35 grados para el lunes. El martes también será caluroso, aunque aparecerán probabilidades de tormentas en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con las planillas de pronóstico, las condiciones cambiarían a mediados de semana. Para el miércoles se anticipan temperaturas más bajas, vientos de mayor intensidad y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo este domingo

En Paraná, La Paz y Villaguay se prevén mínimas de 17 grados y máximas de 34. La jornada tendrá períodos de sol y nubosidad, con vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Victoria, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú compartirán una máxima de 34 grados, aunque con mínimas de 18. En Concordia y Federación, los registros oscilarán entre los 19 y los 33 grados.

En todas estas ciudades, la probabilidad de precipitaciones indicada para este domingo es del 0%. Hacia la noche aumentará la nubosidad y las temperaturas se ubicarán alrededor de los 27 y 28 grados.

El lunes seguirá el calor y el martes podrían llegar tormentas

El lunes 30, el tiempo en Entre Ríos continuará sin lluvias y con máximas de 35 grados en las ocho localidades. Las mínimas serán de 21 grados en Paraná, La Paz, Villaguay, Victoria, Concordia y Federación, y de 20 en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Para el martes 1° de diciembre se esperan mínimas de 23 grados y máximas de 35. En Paraná, La Paz, Villaguay, Victoria, Concordia y Federación, la probabilidad de tormentas será de entre el 10% y el 40% tanto durante la madrugada y mañana como por la tarde y noche.

En Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, la probabilidad de precipitaciones será menor durante la primera parte del martes, de entre el 0% y el 10%. Las tormentas aparecen previstas para la tarde y noche, con posibilidades de entre el 10% y el 40%.

Descenso de temperatura desde el miércoles

El miércoles 2, las máximas bajarán a 28 grados en Victoria, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, y a 29 en Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación. Las probabilidades de lluvia serán bajas, de hasta el 10%, según la ciudad y el momento del día.

La jornada tendrá vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50. Ese cambio estará acompañado por mínimas de entre 18 y 20 grados.

Para el jueves, las previsiones muestran un tiempo más fresco en Entre Ríos, sin precipitaciones y con máximas de entre 26 y 28 grados. Las mínimas descenderán a 13 grados en Victoria, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, y a 16 en las demás ciudades relevadas.