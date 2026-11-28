Familiares de Natalí García y Agustina Cabrera, fallecidas tras el incendio de una rotisería clandestina, se reunieron con el fiscal Iván Guaita. La querella solicitará que el juicio se realice en Victoria y aguarda pericias para determinar posibles responsabilidades estatales.
Familiares de Natalí García y Agustina Cabrera, quienes perdieron la vida tras el incendio de una rotisería clandestina en Victoria, mantuvieron una reunión con el fiscal Iván Guaita para conocer los avances de la investigación penal. Los abogados querellantes adelantaron que solicitarán que el juicio oral se desarrolle en esa ciudad y no en los tribunales de Gualeguay, donde habitualmente se realizan los debates correspondientes a esa jurisdicción.
Del encuentro participaron los padres de ambas víctimas, Gustavo Zapata y los abogados de la querella. Durante la reunión, fueron informados sobre el estado de las pericias pendientes y los plazos previstos para una eventual elevación de la causa a juicio.
El incendio ocurrió el 30 de diciembre de 2025 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Camoirano y Matheu, donde funcionaba la rotisería Costa Rica Fast Food. Como consecuencia del siniestro, fallecieron Natalí García, de 39 años y madre de dos hijos, y Agustina Cabrera, de 20 años, quien estaba embarazada.
Una pericia telefónica pendiente
Uno de los puntos centrales de la investigación estuvo relacionado con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados a las tres personas imputadas. Los dispositivos debieron ser enviados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido a que la tecnología disponible en Paraná resultó insuficiente para realizar las pericias.
En declaraciones a LT39, el abogado querellante Agustín Grecco explicó que la información extraída de los dispositivos fue almacenada en diez discos compactos. Sin embargo, una falla técnica en el quinto soporte impidió acceder al contenido de los restantes.
Según lo informado por la Fiscalía, el inconveniente podría resolverse en un plazo estimado de diez días, lo que permitiría completar el análisis de la información obtenida.
Investigan posibles responsabilidades de funcionarios públicos
Hasta el momento, las personas imputadas en la causa son Ramón Mansilla, Verónica Bernachea y Joselina Bernachea, quienes transitan el proceso en libertad. Grecco explicó que no se acreditaron riesgos procesales que justificaran una medida de prisión preventiva.
La querella sostuvo que las pericias telefónicas resultan fundamentales para determinar si existieron vínculos entre los responsables del comercio y funcionarios públicos que eventualmente hubieran permitido su funcionamiento clandestino.
“Hoy en día lo que nos queda y hemos sostenido con la querella desde el principio es la responsabilidad del empleado público. Lo que se está buscando por medio del celular es si existe alguna conexión entre los privados y los funcionarios públicos que, de forma dolosa, hayan permitido este comercio clandestino”, puntualizó Grecco.
Si las pruebas no derivan en nuevas imputaciones, la Fiscalía estima que la causa podría ser elevada a juicio antes de finalizar el año. En caso contrario, la incorporación de otros sospechosos extendería los plazos de la investigación hasta 2027.
Solicitarán que el juicio se realice en Victoria
Una vez concretada la elevación a juicio, los abogados querellantes presentarán un pedido formal para que el debate oral se desarrolle en Victoria, en lugar de Gualeguay.
Entre los fundamentos de la solicitud, Grecco mencionó los gastos que deberían afrontar las familias para trasladarse diariamente, la participación de más de veinte testigos y la necesidad de facilitar el acceso de los medios de comunicación locales que realizaron la cobertura del caso desde su inicio.
El pedido de justicia de los familiares
Gustavo Zapata se refirió a la situación de sus hijos, quienes continuaban con acompañamiento profesional y avanzaban en sus estudios escolares tras la pérdida familiar.
Además, reclamó justicia y expresó la necesidad de garantizar condiciones laborales que eviten que se produzcan hechos similares.
“El pedido de justicia es más que nada para que estas cosas no vuelvan a suceder en ningún rubro de trabajo. Uno sale a trabajar por dos pesos por necesidad, y no es justo que por esa necesidad se tenga que terminar en un cementerio”, concluyó.