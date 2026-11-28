Agentes municipales de la ciudad de Rosario, rescataron hace una semana a 15 caniches y malteses que se encontraban desatendidos y en malas condiciones de higiene y salud en una vivienda de la zona sudoeste. El procedimiento se realizó a partir de una denuncia de vecinos y contó con la colaboración de dos organizaciones proteccionistas.

El operativo estuvo a cargo de personal del Área de Protección Animal de la Secretaría de Control. Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron a los animales en condiciones de cuidado deficientes. Uno de los perros debió ser internado inicialmente debido a su estado de salud.

Tras el rescate, los animales quedaron bajo el cuidado de las asociaciones Corazones Callejeros y Protectora Rosario, que se encargan de brindarles tránsito, atención y asistencia para su recuperación.

La titular del Área de Protección Animal, Sabrina Latino, destacó la importancia de la participación de los vecinos y del trabajo conjunto con las organizaciones. “A partir del compromiso de los vecinos y del trabajo que venimos realizando desde el municipio pudimos intervenir y poner a resguardo a estos 15 cachorros que necesitaban atención y cuidados. Vamos a seguir destacando que es fundamental el acompañamiento de las organizaciones proteccionistas, que cumplen un rol muy importante para garantizar su recuperación y bienestar”, señaló.

Por su parte, el secretario de Control, Diego Herrera, remarcó que la intervención se inició a partir del reclamo de los vecinos y sostuvo que la protección animal requiere del compromiso de toda la comunidad. “Desde el municipio trabajamos para dar respuestas concretas ante cada situación en la que se ve comprometido el bienestar de los animales. La intervención se dio a partir del reclamo de los vecinos, que es fundamental. La protección animal es una tarea que requiere compromiso y responsabilidad de toda la comunidad”, afirmó.

“Hacinamiento y abandono total”

Desde Corazones callejeros Rosario relataron que “los canichitos y malteses, vivían en condiciones de hacinamiento y abandono absoluto; pudieron ser rescatados gracias al trabajo de la gente de protección animal de la Municipalidad, que después de un largo procedimiento lograron sacarlos de ese lugar para darles una oportunidad de vivir”.

En este sentido, indicaron que todos los perritos se encontraban “en estado reservado, sin castrar y todos de edad avanzada. Detrás de cada uno hay una historia de abandono, sufrimiento y años de desprotección”.

A una semana del rescate, dieron cuenta que los ocho caniche rescatados “hoy se encuentran en tránsito, recibiendo cariño, cuidados y empezando a conocer lo que significa tener una vida digna”.