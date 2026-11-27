Los exempleados de La Concorde avanzaron con distintas acciones legales para cobrar las indemnizaciones correspondientes a los despidos concretados en septiembre de 2026, cuando la concesionaria oficial de Peugeot y Citroën cerró sus puertas.

El abogado Exequiel Milera, representante de un grupo de damnificados, explicó a Elonce que buscan determinar el destino del patrimonio de la empresa y establecer eventuales responsabilidades solidarias.

El conflicto laboral volvió a generar repercusiones en las últimas horas, luego de que trascendiera en redes sociales la apertura de una nueva agencia de vehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculada a familiares directos de los titulares de la firma que operaba en Concordia.

El cierre de la concesionaria afectó a más de 30 trabajadores de las sucursales de Concordia, Chajarí y Paso de los Libres, algunos con más de 20 años de antigüedad. Desde entonces, los despedidos reclamaron certezas sobre el cobro de las indemnizaciones y cuestionaron las propuestas de pago que recibieron.

Buscan determinar el destino del patrimonio de La Concorde

Milera explicó que actualmente trabajan en una etapa previa a las acciones judiciales, orientada a identificar bienes o recursos económicos que permitan garantizar el cobro de las indemnizaciones. Por razones de reserva, evitó brindar detalles sobre las averiguaciones realizadas hasta el momento.

El abogado sostuvo que la firma habría efectuado operaciones de desprendimiento de capital antes de llegar a su actual situación patrimonial. En ese sentido, planteó la hipótesis de un presunto vaciamiento, una circunstancia que deberá ser acreditada en las instancias correspondientes.

“Estamos articulando la vía jurídica y previa jurídica para poder localizar ese desvío”, manifestó el letrado, quien también señaló que buscan establecer la responsabilidad de otras personas o empresas vinculadas con la actividad comercial de la concesionaria.

Apuntan a una eventual responsabilidad solidaria de Stellantis

Uno de los aspectos que analiza la representación legal de los trabajadores es la posibilidad de extender el reclamo indemnizatorio a las empresas cuyas marcas comercializaba La Concorde.

Consultado sobre las compañías involucradas en esa evaluación, Milera respondió: “Es el grupo Stellantis, que reúne a marcas como Peugeot, Citroën, etc. Nosotros estamos tras eso”.

El abogado argumentó que los empleados no solamente prestaban servicios para la concesionaria, sino que también contribuían al posicionamiento comercial de las marcas en la región. “La marca Peugeot fue ubicada en esta zona gracias a la buena labor y el trabajo que fueron realizando los empleados”, sostuvo.

La eventual responsabilidad solidaria del grupo automotor constituye, por el momento, un planteo de la representación legal.

Malestar por la apertura de una nueva agencia en Buenos Aires

La noticia sobre la apertura de otro establecimiento dedicado a la comercialización de vehículos generó malestar entre los exempleados, quienes todavía esperan una solución a sus reclamos laborales. Según explicó Milera, la situación resulta especialmente compleja para quienes desarrollaron gran parte de su trayectoria profesional dentro de la firma.

El abogado recordó que algunos trabajadores tenían entre cinco y 20 años de antigüedad y que, tras las desvinculaciones, debieron afrontar la pérdida de sus ingresos mensuales en un contexto de dificultades para conseguir un nuevo empleo.

A esa situación se sumó el conocimiento, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, de la continuidad de actividades comerciales vinculadas al rubro automotor por parte de familiares de los titulares. “Hay una ingratitud, una indignación, una bronca. Es una situación personal de cada uno muy complicada”, expresó Milera.

Las propuestas de pago de las indemnizaciones

Como informó anteriormente Elonce, La Concorde cesó su actividad comercial en septiembre, en medio de una retracción de las ventas y dificultades financieras. Tras recibir los telegramas de despido, los trabajadores comenzaron las gestiones para percibir las indemnizaciones.

Inicialmente, los exempleados recibieron propuestas que contemplaban el pago de aproximadamente la mitad de los montos correspondientes. Sin embargo, posteriormente denunciaron que los ofrecimientos se redujeron a porcentajes de entre el 5% y el 30%.

Milera cuestionó la falta de concreción de las negociaciones. “Hicieron un ofrecimiento y después desapareció ese ofrecimiento, no se concretó”, afirmó. También remarcó que los despidos generaron derechos indemnizatorios para los trabajadores, independientemente de las dificultades económicas que atravesara la empleadora.

Qué podría investigar la Justicia

Consultado sobre la posibilidad de que la apertura de una nueva agencia sea objeto de una investigación judicial, el abogado consideró que podrían evaluarse tanto esa actividad comercial como otras operaciones anteriores relacionadas con la firma.

Milera mencionó que existen diferentes aspectos jurídicos susceptibles de análisis, entre ellos eventuales cuestiones fiscales y movimientos patrimoniales. No obstante, aclaró que corresponderá a la Justicia evaluar esas circunstancias una vez que tome intervención.

El objetivo prioritario de la representación legal, según explicó, es evitar que los trabajadores atraviesen un proceso judicial prolongado sin posibilidades concretas de percibir sus acreencias. “Nada nos sirve tener un juicio a largo plazo que después te encuentras con un capital mínimo o ínfimo que no sirve para nada”, indicó.

El objetivo de garantizar el cobro de las indemnizaciones

El letrado también hizo referencia al impacto familiar de las desvinculaciones y al vínculo que los empleados habían construido durante años dentro de la concesionaria. “Ellos eran prácticamente una familia, estaban más tiempo dentro de la concesionaria, de la agencia, que con su familia”, relató a Elonce.

En ese contexto, las gestiones legales se concentraron en identificar recursos patrimoniales que permitan respaldar los créditos laborales y determinar contra quiénes podrían dirigirse los reclamos. “Nuestro objetivo principal es poder encontrar la capitalización, a dónde está, para poder asegurar el día de mañana a nuestros clientes”, concluyó Milera.

Mientras avanzan las averiguaciones, los exempleados de La Concorde continúan a la espera de una solución que les permita cobrar las indemnizaciones pendientes desde septiembre.