Victorio Greca, jugador de la categoría U15 del Atlético Echagüe Club de Paraná, recibió una convocatoria para participar del Showcase organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB). El encuentro reunirá a 39 jugadores de distintas partes del país y se desarrollará del 30 de noviembre al 3 de diciembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

El basquetbolista entrerriano se enteró de la noticia mientras estaba en su casa. “Vo que un chico de Paraná, Cae Gómez, subió una fotografía de los convocados y vi que estaba yo, así me enteré”, contó en Elonce Deportivo.

Greca es el único representante de Entre Ríos en la convocatoria nacional, que apunta a observar jugadores con vistas a la conformación de los seleccionados juveniles.

“Estoy bastante feliz y feliz por la convocatoria, también un poco ansioso”, expresó sobre sus sensaciones antes de participar del campus.

La experiencia con la Selección de Entre Ríos

La convocatoria llegó después de su participación en la Copa Región Centro con la Selección entrerriana U15, donde el equipo obtuvo el segundo puesto y Greca terminó como goleador del torneo.

“Fue un muy lindo torneo, me gustó bastante y la verdad que una experiencia totalmente diferente a lo que venía viviendo”, señaló. También destacó la posibilidad de compartir el equipo con jugadores de distintas localidades de la provincia, como Colón y Santa Elena.

“Se formó un muy buen grupo”, afirmó sobre el vínculo entre los integrantes del plantel. Entre Ríos comenzó el certamen con triunfos frente a la Asociación San Francisco y Córdoba, y perdió el último partido ante Santa Fe. En ese encuentro, el equipo logró asegurar el segundo lugar con una jugada de Greca en los segundos finales.

“Una de las últimas jugadas del partido, el entrenador, Fran, nos dijo que teníamos que hacer el gol porque si perdíamos por ocho o por menos quedábamos segundos”, recordó.

El jugador explicó que no conocían esa condición antes del cierre. “No nos habíamos fijado en eso, no sabíamos”, dijo. En los últimos segundos, atacó el aro y convirtió para que Entre Ríos terminara con una derrota por ocho puntos.

Un jugador con recorrido en Echagüe

Greca comenzó a jugar al básquet a los cinco o seis años. Pasó por Recreativo y Rowing, hasta que se incorporó a Echagüe en la categoría Premini. Desde entonces, se mantuvo en el club paranaense, donde actualmente juega en U15 y también participa en U17 y U21.

“Desde U13 vengo jugando con la Selección de Paraná y también saliendo campeones todos los años”, contó sobre su recorrido en los seleccionados de la capital entrerriana.

En el club, el equipo U15 viene de consagrarse campeón del Torneo Apertura y disputó el Final Four provincial, donde terminó en el cuarto puesto. Además, el conjunto se prepara para afrontar las semifinales del torneo local frente a Ciclista.

“Por ahora hemos venido bastante bien con la U15, trabajando muy desde chicos el mismo grupo. Se han ido sumando algunos compañeros nuevos, pero la verdad que desde chicos trabajando con los mismos nos vamos entendiendo bien en la cancha”, describió.

El jugador también destacó el aprendizaje que implica competir en categorías mayores. “Está muy bueno jugar en categorías más grandes porque te da otro roce basquetbolístico”, sostuvo.

El objetivo de llegar al básquet internacional

Con 1,90 metros de altura y una marcada vocación ofensiva, Greca se definió como un jugador anotador. “Mi mejor virtud es ir al aro, ir al aro y chocar”, explicó.

Sin embargo, reconoció que también trabaja para mejorar su aporte defensivo y la capacidad de hacer jugar a sus compañeros, aspectos que su entrenador Juan Salamone le pide reforzar.

“Me gustaría mucho, si se me dan las oportunidades, dedicarme a esto, al básquet”, afirmó sobre la posibilidad de convertirse en jugador profesional.

Greca tiene una preferencia por el básquet europeo, un estilo que considera más cercano a sus características. “Prefiero ir más para el básquet europeo porque es el tipo de juego que me gusta, más de movimientos, jugadas, porque en el estadounidense es todo uno contra uno”, explicó.

El Showcase de la CAB aparece como una oportunidad para continuar su desarrollo y acercarse a una meta concreta: el FIBA Américas U16 de 2027. “El objetivo es el América Cup U16 del año que viene”, confirmó.