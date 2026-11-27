La futbolista entrerriana Bianca Webber se incorporará al plantel de Reserva de Boca Juniors en 2027. La defensora oriunda de Diamante pasó por las inferiores de River Plate.
La futbolista entrerriana Bianca Webber jugará en Boca Juniors a partir de la temporada 2027. La defensora, oriunda de Diamante, se incorporará al plantel de Reserva del conjunto xeneize, donde continuará su formación y competencia en el fútbol femenino nacional.
Webber cuenta con antecedentes en las divisiones inferiores de River Plate, institución en la que desarrolló parte de su formación deportiva antes de concretar su llegada al club de la Ribera.
Su incorporación a Boca Juniors le permitirá sumar experiencia competitiva dentro de la estructura del fútbol femenino de la institución, publicó Neo Net Music.
Las gestiones para su llegada a Boca Juniors
La futbolista diamantina es representada por la Academia Carlos Goyen, dirigida por Andrea Utz y Diego Alarcón, quienes estuvieron a cargo de las gestiones que permitieron concretar su incorporación al conjunto azul y oro.
De esta manera, tras su paso por las divisiones inferiores del club millonario, Webber iniciará una nueva etapa de su carrera deportiva en la Reserva de Boca Juniors desde la próxima temporada.