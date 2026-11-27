Boca presentó imágenes en 3D de una obra proyectada para la popular Socios Norte Baja de la Bombonera. La propuesta incluye un patio de comidas, un centro de asistencia médica y mejoras en la circulación del sector.

Los trabajos todavía no comenzaron, por lo que las imágenes muestran cómo quedaría el espacio una vez realizada la intervención. El proyecto apunta a incorporar servicios en una tribuna con capacidad para 6.000 socios.

La presentación fue difundida a través de la cuenta oficial del club dedicada a las obras. Según detalló TyC Sports, la modificación contempla aprovechar el área del playón polideportivo donde actualmente los socios vitalicios juegan al fútbol.

Cómo será el nuevo espacio en la Bombonera

La iniciativa prevé construir una cubierta de chapa sobre el playón y generar un nuevo espacio entre la estructura proyectada y la existente. La intervención está pensada para que la cancha multiuso continúe funcionando.

El render publicado por Boca muestra la ejecución de un nuevo piso de cemento y la posterior instalación del patio de comidas. También contempla un pasillo con más accesos al sector.

Así se proyecta la transformación de la popular Socios Norte Baja 💙💛 Dale play para ver los renders y conocer cómo será el proceso de construcción. Muy pronto una nueva obra para seguir preparando nuestra casa. Seguinos para ver los avances. #BocaObras #BocaJrs #SociosNorte https://t.co/jr0kDp65FA — Obras Boca Jrs (@ObrasBocaJrs) November 26, 2026

A estos cambios se sumará un centro de asistencia médica. Así, el proyecto reúne infraestructura gastronómica, atención sanitaria y modificaciones en los recorridos de los asistentes a la popular Socios Norte Baja.

Qué dijo Riquelme sobre la ampliación del estadio

La intervención se conoce mientras Boca continúa trabajando en su proyecto de ampliación de la Bombonera. En una entrevista anterior con TyC Sports, Juan Román Riquelme se refirió a las gestiones para construir cuatro torres de acceso al otro lado de las vías del tren de carga.

“Tenemos que seguir trabajando con la gente que hace el proyecto, los dibujos”, explicó el presidente del club. Esas estructuras forman parte de los pasos previstos para preparar la construcción de una cuarta bandeja.

Riquelme también remarcó la cautela con la que avanzan en esa iniciativa: “Es todo muy cuidadoso porque cuando presentemos las cosas queremos estar muy seguros de que se pueden hacer”. Por ahora, la presentación de la popular Norte Baja permite conocer el diseño de una intervención que aún está pendiente de ejecución.