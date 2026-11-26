REDACCIÓN ELONCE
Emilia Serfaty y Emilia Luciano, jugadoras de Estudiantes de Paraná, integran la selección entrerriana que disputará la Copa Región Centro U15 en Córdoba. En diálogo con Elonce Radio & Streaming, contaron cómo se prepararon y expresaron su orgullo por representar a la provincia.
La selección entrerriana de básquet femenino disputará este fin de semana la Copa Región Centro U15, en San Francisco, Córdoba. Emilia Serfaty y Emilia Luciano, representantes del Club Atlético Estudiantes de Paraná, integran el plantel de 12 deportistas que estará bajo la conducción técnica de Fernanda Joannás.
En diálogo con Elonce Radio & Streaming FM 98.7, desde las instalaciones del Atlético Echagüe Club, las basquetbolistas compartieron sus expectativas, brindaron detalles sobre la preparación y destacaron la posibilidad de vestir por primera vez la camiseta provincial.
“Esta es la primera vez que podemos representar a Entre Ríos”, expresó Serfaty, quien manifestó su entusiasmo por incorporar conocimientos técnicos y enfrentar a nuevas rivales.
La preparación para la Copa Región Centro U15
La delegación partirá el sábado a las 8 de la mañana rumbo a San Francisco, donde disputará un cuadrangular junto con Córdoba, Santa Fe y el representativo de la asociación anfitriona. El debut será ante el conjunto local, en principio, a las 17.
Luciano explicó que las prácticas se desarrollaron principalmente en Villaguay, mientras que este jueves comenzaron las actividades en Paraná, como parte de la concentración previa al viaje.
“Hemos tenido pocos entrenamientos, pero han sido muy exigentes”, señaló. Respecto de las indicaciones de la entrenadora, Serfaty destacó: “Sobre todo la actitud, eso no se cambia por nada y también mucha defensa y correr siempre en la cancha”.
El orgullo de representar a Entre Ríos
El seleccionado provincial está conformado por cuatro deportistas de Paraná, cinco de Concepción del Uruguay, dos de Federación y una de Santa Elena. Las representantes de la capital entrerriana pertenecen a Estudiantes.
“Muy hermoso poder compartir con mis amigas del club y siempre queriendo llevar el club a lo más alto”, manifestó Serfaty, quien valoró la convocatoria de sus compañeras y el crecimiento deportivo de la institución albinegra.
Por su parte, Luciano resaltó la alegría que generó esta oportunidad tanto entre las basquetbolistas como en el cuerpo técnico de Estudiantes. “Felices nosotras como los entrenadores del club de poder representar la provincia”, expresó.
Una temporada de logros deportivos
La convocatoria llegó después de un año en el que Estudiantes se consagró campeón provincial y participó de la definición de la Liga Federal Formativa U15.
Consultada sobre los resultados obtenidos durante la temporada, Luciano valoró el crecimiento individual y colectivo, además del esfuerzo realizado para alcanzar instancias decisivas en diferentes competencias.
“Es una alegría enorme porque llegar tan lejos y tantos campeonatos es un montón y más compartirlo con todas las del equipo”, afirmó.
El juego colectivo y las indicaciones de la entrenadora
Durante la concentración, Fernanda Joannas hizo especial hincapié en la intensidad defensiva, la circulación de la pelota y el compromiso dentro de la cancha.
“Me llevo mucho el juego en equipo”, sostuvo Serfaty sobre los conocimientos adquiridos durante la preparación. Además, explicó que la entrenadora insistió en la importancia de mover a la defensa rival mediante los pases.
Luciano coincidió con su compañera y remarcó una de las principales características que buscarán demostrar durante el certamen: “Es un juego colectivo con mucha actitud y que eso nos va a llevar a lo más alto que podamos”.
El compañerismo dentro del plantel entrerriano
Más allá de los aspectos deportivos, las entrevistadas valoraron la integración con las representantes de otras localidades. Varias ya se conocían por haber coincidido en diferentes competencias.
“Nos supimos manejar muy bien y creo que ya nos conocíamos porque nos hemos enfrentado”, explicó Serfaty al referirse a la adaptación dentro del seleccionado.
Luciano consideró que los vínculos previos facilitaron la convivencia durante la concentración. “Somos bastante amigas, entonces el grupo ya es más unido”, destacó.
Las expectativas para competir en Córdoba
Las deportistas señalaron que conocen a algunas de las integrantes de los combinados de Córdoba y Santa Fe, con quienes compartieron experiencias anteriores en competencias nacionales y concentraciones.
Al describir sus características dentro de la cancha, Luciano destacó su movilidad y despliegue físico. “Yo soy más de correr, no soy tanto de hacer puntos, pero sí soy corredora”, explicó.
En tanto, Serfaty manifestó su entusiasmo por afrontar una nueva instancia en su formación: “La verdad que muy emocionada y siempre tratando de dar lo mejor y disfrutar de esta experiencia nueva”.
Los últimos entrenamientos antes del viaje
El seleccionado completará su preparación este viernes con una doble jornada de prácticas en las instalaciones del Atlético Echagüe Club. También está prevista la realización de un encuentro amistoso.
“Mañana entrenamos a la mañana y a la tarde también. Y después tenemos un amistoso”, adelantaron durante la entrevista con Elonce Radio & Streaming.
Una vez finalizada la concentración, la delegación viajará hacia Córdoba para afrontar la Copa Región Centro U15, en lo que será la primera experiencia de Serfaty y Luciano con la camiseta de Entre Ríos.