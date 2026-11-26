Lionel Messi estará en la despedida de Carlos Tevez, que se realizará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera. El Apache confirmó la participación del rosarino en el encuentro que reunirá a excompañeros y referentes de su carrera.

El evento, denominado “Adiós Apache”, tendrá como escenario el estadio Alberto J. Armando. Además del partido de exhibición, la jornada incluirá espectáculos musicales y la participación de figuras vinculadas con Boca y la Selección argentina.

Según informó TyC Sports, el propio homenajeado ratificó la presencia de Messi. Su confirmación se suma a las de Sergio Agüero, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand y Leandro Paredes.

El vínculo entre Tevez y Messi en la Selección

Tevez y Messi compartieron distintas etapas en la Selección argentina y participaron juntos en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. El Apache ya era una figura consolidada cuando el rosarino comenzó su recorrido en el seleccionado mayor.

Una de las imágenes recordadas de ambos corresponde al encuentro frente a México por los octavos de final de Sudáfrica 2010. En aquel partido, celebrado con un triunfo argentino por 3 a 1, Carlitos convirtió dos goles.

También fueron rivales en el fútbol europeo. Se enfrentaron en las finales de la Champions League de 2009 y 2015, cuando Barcelona venció a Manchester United y Juventus, respectivamente.

Qué otras figuras participarán del homenaje

La nómina de invitados incluye a referentes de Boca como Óscar Córdoba, Mauricio Serna, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Diego Cagna y Rolando Schiavi. Juan Román Riquelme también participará de la jornada.

Entre los nombres anunciados aparecen, además, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín y Gabriel Batistuta. La convocatoria internacional contempla a Fernando Llorente y David Silva, junto con Buffon y Ferdinand.

La celebración combinará fútbol y música, con presentaciones de La Mona Jiménez y Pablo Lescano. El encuentro será transmitido por ESPN y está previsto después del cierre de la competencia oficial de Boca.

Cómo es la venta de entradas para la despedida

La preventa comenzó el miércoles 25 de noviembre a las 12, exclusivamente para clientes de BBVA Mastercard. Las localidades se comercializan mediante Fantix, con un máximo de cuatro entradas por usuario.

Posteriormente se habilitará una instancia de venta general. La información difundida sobre el inicio de la comercialización no precisó los precios ni la fecha de apertura para el resto del público.

Con la incorporación de Messi, la despedida de Tevez suma a otro protagonista de su historia en la Selección. La Bombonera será el punto de encuentro para el homenaje al delantero que convirtió 94 goles y conquistó 11 títulos con Boca.