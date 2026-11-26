Kevin Silcan, jugador de Cañuelas, sufrió graves lesiones al golpear su rostro contra el suelo durante un partido de la Primera C. El futbolista permanecía internado desde el domingo y los especialistas evaluaban una posible intervención quirúrgica.
El futbolista Kevin Silcan, de Cañuelas, sufrió una conmoción cerebral y múltiples fracturas faciales tras una caída durante el encuentro que su equipo disputó el domingo ante Estrella del Sur, por el torneo reducido de la Primera C. El jugador fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanecía internado.
El episodio ocurrió a los 36 minutos del segundo tiempo, cuando el mediocampista saltó para disputar una pelota aérea. En ese momento, recibió el contacto de un adversario que lo desplazó mientras estaba en el aire, perdió el equilibrio e impactó con su rostro contra el suelo.
Debido a las lesiones que presentó, Silcan recibió asistencia médica y fue trasladado en ambulancia al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, donde quedó bajo observación de los especialistas.
La jugada y el momento de la caída
El parte médico que difundió Cañuelas
A través de un comunicado, la institución informó que el futbolista sufrió un traumatismo craneoencefálico como consecuencia del impacto y detalló los síntomas que presentó inmediatamente después de la caída.
“Tal como se observa en el video, fue una jugada polémica que terminó con nuestro futbolista sufriendo una conmoción cerebral, con breve pérdida del conocimiento, confusión, deformidad facial visible y dificultad respiratoria”, expresó el club.
Además, brindó precisiones sobre su evolución: “Kevin continúa internado en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, con diagnóstico de fracturas múltiples de los huesos de la cara y a la espera de una posible intervención quirúrgica, sujeta a la evaluación de los especialistas”.
El encuentro por el ascenso a la Primera B
Al momento de la lesión, Cañuelas ganaba por 2 a 0. Tras la salida de Silcan, el equipo debió continuar con un jugador menos, debido a que el entrenador ya había utilizado todas las sustituciones disponibles.
En los minutos finales, Estrella del Sur revirtió el resultado y se impuso por 3 a 2 en el encuentro de ida. Cañuelas había accedido a esta instancia luego de eliminar a Central Córdoba mediante una definición por penales.
La revancha se disputará el próximo fin de semana. El ganador de la serie enfrentará al vencedor del cruce entre Excursionistas y Sportivo Barracas en la final por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana. Luján, en tanto, consiguió el ascenso directo. (Fuente: La Capital)