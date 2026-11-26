Boca consiguió el último pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y completó el cuadro de los ocho equipos que siguen en carrera por el título. El conjunto de la Ribera derrotó 2 a 0 a Independiente Rvadavia en la Bombonera y ahora enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Los otros cruces serán Vélez ante Independiente, Instituto frente a River y Rosario Central contra Barracas Central. Los encuentros se repartirán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con dos partidos por jornada.

Tras la clasificación de Boca, se publicó un cronograma en el sitio oficial, pero minutos después fue retirado. Por esa razón, los horarios difundidos inicialmente quedaron sujetos a confirmación durante este jueves.

Los cruces de cuartos y los horarios previstos

La programación preliminar ubicó a Vélez e Independiente el sábado a las 20 en Liniers. Para ese mismo día, a las 22, se anunció el encuentro entre Instituto y River, cuya sede será el estadio Presidente Perón de Alta Córdoba.

Para el domingo, Rosario Central y Barracas Central aparecieron programados a las 17.30 en el Gigante de Arroyito. Boca y Gimnasia que estaba estipulado a las 22, finalmente se decidió que se juegue a las 20.30.

El cuadro del Torneo Clausura también permite conocer los posibles enfrentamientos de semifinales. El ganador de Vélez-Independiente se medirá con quien avance entre Instituto y River, mientras que los vencedores de Boca-Gimnasia y Rosario Central-Barracas Central se cruzarán por el otro lugar en la final.

Qué árbitros dirigirán los partidos

Facundo Tello fue designado para Vélez-Independiente, con Salomé Di Iorio en el VAR. En Alta Córdoba, Instituto y River tendrán a Nazareno Arasa como árbitro principal y a Lucas Novelli a cargo de la asistencia por video.

El encuentro entre Rosario Central y Barracas Central será dirigido por Pablo Dóvalo, acompañado por Silvio Trucco en el VAR. Para Boca-Gimnasia, las autoridades elegidas fueron Darío Herrera como juez principal y Germán Delfino en la revisión de las jugadas.

Entre los clasificados, Vélez necesitó los penales para superar a Belgrano tras empatar 2 a 2. Independiente eliminó a Argentinos Juniors por 2 a 1, Instituto venció por el mismo resultado a Huracán y River dejó atrás a Lanús con un triunfo por 3 a 1.

Cómo sigue el Torneo Clausura y cuándo será la final

Por la otra parte del cuadro, Rosario Central derrotó 3 a 1 a Gimnasia de Mendoza y Barracas Central le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia. Gimnasia La Plata avanzó después de superar 4 a 2 a Newell’s, mientras que Boca cerró los octavos con su victoria ante Independiente Rivadavia.

Después de los cuartos, las semifinales del Torneo Clausura están previstas para el fin de semana del 5 y 6 de diciembre. La final fue programada para el sábado 12 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

En todas las instancias, una igualdad al término de los 90 minutos llevará el partido al tiempo suplementario, compuesto por dos períodos de 15 minutos. Si el empate persiste, la clasificación o el título se resolverán mediante una definición por penales.