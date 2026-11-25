Con tantos de Leandro Paredes –de penal- y de Miguel Ángel Merentiel, Boca se impuso 2-0 frente a Independiente Rivadavia. En la próxima instancia, recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Boca logró el primer objetivo y superó los octavos de final del Torneo Clausura este miércoles al imponerse 2-0 sobre Independiente Rivadavia, en un encuentro disputado en La Bombonera.
El primer gol lo hizo Leandro Paredes de penal, tras una revisión en el VAR, mientras que en el complemento llegó el de Miguel Ángel Merentiel.
En la próxima instancia, Boca se medirá ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que venció en su cruce a Newell´s.
Seguí las incidencias del partido:
74 minutos: Lozano en modo Cafú y casi gol de Bareiro
El lateral derecho escaló en campo ajeno y mandó un centro cabeceado por el paraguayo, pero el testazo fue despejado por el arquero al córner.
71 minutos: Boca Juniors agotó cambios
Adam Bareiro, Rodrigo Battaglia y Leonel Flores por Miguel Merentiel, Sebastián Villa y Tomás Aranda.
68 minutos: Alan Velasco volvió a buscar su gol
El volante ofensivo ensayó un nuevo disparo que se perdió a centímetros de un palo.
57 minutos: Velasco se animó desde lejos
El ex hombre de Independiente se acomodó para la zurda y desenfundó un disparo que se marchó por encima del travesaño.
52 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Gran pase de Paredes al hueco para Lozano, que tiró un centro preciso para que Merentiel ponga el 2-0.
¡¡MIGUELITO NO FRENA!! ¡Lozano sacó un centro fenomenal y Merentiel la empujó para anotar el segundo de Boca vs. Independiente Rivadavia en los 8vos del #TorneoClausura! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/8NKcA5edrd— SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026
51 minutos: Gómez Riga le tapó el gol a Villa
47 minutos: segunda modificación en el Xeneize
Williams Alarcón, quien había ingresado en la primera parte en lugar de Milton Delgado, sintió una molestia en su rodilla derecha y se vio obligado a dejar la cancha para permitir la entrada de Alan Velasco.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
¡ADICIONARON CUATRO MINUTOS!
36 minutos: primer cambio de Boca Juniors
Milton Delgado fue reemplazado por Williams Alarcón.
33 MINUTOS: ¡BELMONTE ACARICIÓ EL SEGUNDO GOL!
Centro de Tomás Aranda, pase de primera de Miguel Merentiel en el área y definición a la carrera del volante, que forzó la tapada a quemarropa de Emmanuel Gómez Riga.
28 minutos: primer amonestado del partido
Ález Arce se llevó la amarilla por una infracción sobre Leandro Paredes.
21 minutos: Independiente Rivadavia se acercó al arco de Montero
La pelota detenida fue la aliada de la Lepra, pero el cabezazo de Ivan Villalba en las inmediaciones del área chica se perdió por un costado.
17 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Leandro Paredes marcó el 1-0 con una definición a un ángulo de Emmanuel Gómez Riga.
¡¡LE ROMPIÓ EL ARCO!! ¡LEANDRO PAREDES REMATÓ CON MUCHA FUERZA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA EN LOS 8VOS DEL #TORNEOCLAUSURA! ¡FESTEJO CON TOPO GIGIO PARA RIQUELME! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/UUpS9E3fNz— SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026
15 MINUTOS: ¡LLAMADO DEL VAR Y PENAL PARA BOCA!
José Carreras advirtió a Luis Lobo Ledina por una clara mano de Ezequiel Bonifacio en el área y el juez principal sancionó la pena máxima después de ver la acción en el monitor.
4 minutos: nuevo ataque de Independiente Rivadavia
El centro de Ezequiel Bonifacio pasó de largo a todos y Matías Fernández aprovechó en el segundo palo para encajar una volea desviada.
3 minutos: excelente tapada de Álvaro Montero
El arquero contuvo un remate de Luis Sequeira desde media distancia y se quedó con la pelota tras dar un pequeño rebote.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas