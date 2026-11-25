La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia que se disputaría durante el próximo fin de semana. Además, trascendieron los posibles días y horarios de los encuentros, aunque todavía resta su oficialización.

Nazareno Arasa será el encargado de dirigir el encuentro entre Instituto y River, que se disputará en el estadio Monumental Presidente Perón, en Alta Córdoba. Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Por su parte, Darío Herrera impartirá justicia en el compromiso entre Boca e Independiente Rivadavia, con Germán Delfino como responsable de la asistencia tecnológica.

Los árbitros de los cuartos de final del Torneo Clausura

El árbitro internacional Facundo Tello dirigirá el enfrentamiento entre Vélez e Independiente en Liniers, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.

En tanto, Pablo Dóvalo será el juez principal del encuentro entre Rosario Central y Barracas Central, que se disputará en el Gigante de Arroyito, con Silvio Trucco en la asistencia tecnológica.

Las designaciones arbitrales quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Vélez-Independiente: Facundo Tello. VAR: Salomé Di Iorio.

Instituto-River: Nazareno Arasa. VAR: Lucas Novelli.

Rosario Central-Barracas Central: Pablo Dóvalo. VAR: Silvio Trucco.

Boca-Independiente Rivadavia: Darío Herrera. VAR: Germán Delfino.

Los posibles días y horarios de los partidos

De acuerdo con el borrador de la programación, los cuartos de final comenzarían el sábado 28 de noviembre, a las 20, con el enfrentamiento entre Vélez e Independiente. El Fortín tendrá la ventaja de la localía por haber obtenido una mejor clasificación.

Ese mismo día, desde las 22, Instituto recibiría a River en Alta Córdoba. El conjunto cordobés difundió imágenes del estado del campo de juego en la previa del compromiso.

En tanto, Rosario Central y Barracas Central se enfrentarían el domingo 29, desde las 17.45, en el Gigante de Arroyito.

Más tarde, a las 22, Independiente Rivadavia o Boca enfrentarán a Gimnasia de La Plata.