La final de la Copa Argentina entre Boca y Platense se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro quedó programado para el miércoles 2 de diciembre, a las 20.

La organización eligió ese escenario después de evaluar alternativas en Rosario, Córdoba, Mendoza y La Plata. El estadio santiagueño tiene capacidad para aproximadamente 42.000 espectadores.

La distribución prevista contempla cerca de 30.000 localidades para los hinchas xeneizes y unas 10.000 para los simpatizantes del Calamar. La venta comenzará en los próximos días, aunque todavía no se detallaron precios ni modalidades.

La fecha se mantuvo pese a la agenda de Boca

El calendario del equipo de Rodolfo Arruabarrena había generado especulaciones sobre un posible cambio de día. La final aparece en medio de su participación en las instancias decisivas del Torneo Clausura.

Sin embargo, ni Boca ni Platense presentaron objeciones a la programación original. Por ese motivo, se sostuvo el miércoles 2 de diciembre para definir al campeón de la Copa Argentina.

El conjunto de la Ribera llegará después de conquistar la Sudamericana frente a Atlético Mineiro. El Calamar, dirigido por Martín Palermo, buscará sumar un nuevo título a su historia.

Los antecedentes de Boca en el Madre de Ciudades

El estadio ya recibió una final de la Copa Argentina protagonizada por el Xeneize. En la edición 2020/21, el equipo derrotó a Talleres por penales después de empatar sin goles.

La definición se disputó en diciembre de 2021 y terminó con la consagración del conjunto de la Ribera. Ahora volverá a ese escenario para disputar el mismo trofeo.

También allí venció por 3 a 0 a Patronato en marzo de 2023, en la final de la Supercopa Argentina correspondiente a 2022. Darío Benedetto convirtió los tres goles del equipo que dirigía Hugo Ibarra.

Platense vuelve al escenario de su consagración

Para Platense, el Madre de Ciudades está asociado al título del Torneo Apertura 2025. El 1° de junio de ese año superó a Huracán por 1 a 0, con un gol de Guido Mainero.

El club también disputó allí la final de la Copa de la Liga 2023. En aquella oportunidad, perdió por 1 a 0 ante Rosario Central y terminó como subcampeón.

Palermo era el entrenador de ese equipo y volverá a conducir al Calamar en una definición en Santiago del Estero. Esta vez, el rival será Boca y estará en juego la Copa Argentina.