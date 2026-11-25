Ford paralizará durante diciembre de 2026 y enero de 2027 la producción de su planta de General Pacheco, donde fabrica la pick-up Ranger. La compañía explicó que el receso incluirá las vacaciones habituales y trabajos de modernización.

El cierre también permitirá “acomodar inventarios tanto propios como de la red de concesionarios”, según indicó la automotriz. La decisión llega después de una reducción del ritmo de montaje aplicada desde octubre.

La fabricación diaria pasó de 380 a 315 camionetas, una baja aproximada del 17%. Ese ajuste respondió a una demanda regional inferior a los niveles de producción que mantenía la fábrica.

Qué obras realizará Ford durante el receso

La empresa informó que pondrá en marcha mejoras de infraestructura y procesos logísticos. El programa también contempla la renovación de la planta de pintura y el acondicionamiento de oficinas.

Los trabajos se desarrollarán durante la interrupción de la actividad industrial. De acuerdo con la explicación de Ford, forman parte de un plan que requerirá nuevas intervenciones.

La compañía anticipó que las reformas demandarán otro cierre extendido a fines de 2027. No se precisaron las fechas de esa segunda etapa ni su duración.

La demanda regional condiciona la producción de la Ranger

La planta de Pacheco destina alrededor del 70% de las Ranger que fabrica a mercados sudamericanos. Brasil es su principal destino, acompañado por otros países de la región.

En septiembre, el titular de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, había reconocido la necesidad de adecuar los volúmenes. “El mercado está pidiendo algo menos de lo que nosotros veníamos produciendo”, sostuvo.

El ejecutivo explicó entonces que la compañía debía pasar de unas 80.000 unidades anuales a niveles de no más de 75.000. Esa previsión comprendía tanto 2026 como 2027.

Inventarios y costos en la agenda de la automotriz

El receso de dos meses combinará así necesidades operativas y comerciales. Además de las obras, la interrupción permitirá adecuar las existencias a la demanda de la empresa y sus concesionarios.

Galdeano también había señalado diferencias de costos entre componentes nacionales e importados. En aquella oportunidad, afirmó que algunas piezas resultaban más económicas de traer desde China que de adquirir a proveedores cercanos a Pacheco.

Sin embargo, la compañía no informó si actualmente está reemplazando componentes locales por importados. La explicación del freno productivo se concentró en las vacaciones, las reformas y el ajuste de inventarios.