Este miércoles se cumplen las 48 horas de paro docente que dispusieron los gremios AGMER y AMET en el marco del reclamo por la mejora salarial. Vale recordar que el aumento del 4% fue otorgado por decreto e incluye un piso de un millón de pesos de bolsillo para los maestros.

En el marco de esta segunda jornada en la que se realiza la medida de fuerza, el Gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo General de Educación (CGE), informó que "se registró un 83,4 por ciento de presencialidad docente en los establecimientos educativos de todo el territorio provincial, garantizando el normal desarrollo de las actividades escolares y el derecho a la educación de los estudiantes entrerrianos".

De acuerdo con los relevamientos oficiales realizados a través de las direcciones departamentales de escuelas y el sistema administrativo del organismo, "el funcionamiento de las aulas se mantuvo sostenido en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial".

Ante esto, desde el Ejecutivo provincial destacaron "el compromiso de los equipos directivos, docentes y personal auxiliar que asistieron a sus lugares de trabajo para asegurar la continuidad pedagógica en el tramo final del ciclo lectivo. Asimismo, se valoró el acompañamiento de las familias entrerrianas que enviaron a sus hijos a clases con normalidad".

Finalmente, las autoridades provinciales ratificaron la "vocación de sostenimiento del sistema educativo público, priorizando el funcionamiento de las escuelas y el cumplimiento del calendario escolar vigente en toda la provincia".