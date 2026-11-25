El paro docente en Entre Ríos continúa este miércoles, en el marco de la medida de fuerza de 48 horas convocada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), en rechazo al cierre de la negociación paritaria y al incremento salarial dispuesto por decreto por el Gobierno provincial.

La segunda jornada de protesta se desarrolla tras un martes marcado por las diferencias entre los porcentajes de adhesión informados por el sindicato mayoritario y los datos de presencialidad difundidos por el Consejo General de Educación (CGE).

Mientras las organizaciones gremiales ratificaron la continuidad de los reclamos salariales, las autoridades educativas provinciales confirmaron que se descontarán los días no trabajados a quienes adhieran a la medida de fuerza.

Paro docente: cifras dispares entre AGMER y el Gobierno

La secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel, realizó un balance de la primera jornada de protesta y aseguró que la medida registró un importante acompañamiento de los trabajadores de la educación.

“Por el turno de la mañana estamos entre un 70 y un 75% de adhesión a la medida de paro”, afirmó la dirigente en diálogo con Elonce desde San Salvador. Además, destacó que la huelga fue definida a partir de las asambleas escolares, con participación de docentes afiliados y no afiliados al sindicato.

Por su parte, el CGE informó que más del 80% de los docentes concurrió el martes a las escuelas. Según el organismo, los datos surgieron del sistema de monitoreo digital que comprende establecimientos educativos de los 17 departamentos entrerrianos.

Desde el Consejo sostuvieron que el porcentaje de presencialidad mantuvo la tendencia observada durante anteriores medidas de fuerza.

Los motivos del paro

La convocatoria de AGMER y AMET se produjo luego de que el Gobierno provincial resolviera cerrar la negociación paritaria y otorgar por decreto el incremento salarial que había sido rechazado por los cuatro sindicatos docentes.

La última audiencia se realizó el viernes 13 de noviembre. Tras el rechazo de la propuesta, las organizaciones gremiales solicitaron una nueva instancia de negociación, que había sido programada para el viernes 20.

Sin embargo, el Ejecutivo anunció el lunes 16 que aplicaría el incremento por decreto. Desde AGMER señalaron que recibieron la notificación formal del cierre de la paritaria dos horas antes de la audiencia prevista.

“Es un rechazo genuino de la docencia en toda la provincia porque el salario no alcanza”, sostuvo Fimpel, quien también cuestionó el impacto de los incrementos sobre los trabajadores activos y jubilados.

Por su parte, AMET reclamó una recomposición salarial que jerarquice la tarea docente y planteó cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y el sistema previsional provincial.

El Gobierno confirmó los descuentos por los días de paro

La vocal del Consejo General de Educación, Carla Duré, confirmó que se descontarán las jornadas no trabajadas a los docentes que adhieran a la huelga. La funcionaria aseguró que se respeta el derecho de paro y señaló que el mismo criterio se aplica en otras provincias.

Asimismo, recordó que el incremento salarial dispuesto por el Ejecutivo comenzará a aplicarse desde noviembre y contempla una suba general del 4%.

La medida también establece que el piso salarial del cargo inicial pasará de $910.000 a $1.000.000.

AGMER ratificó la continuidad de los reclamos

Fimpel aseguró que no hubo nuevos contactos con las autoridades provinciales tras la suspensión de la última audiencia paritaria. “Queremos seguir discutiendo y vamos a hacerlo por todos los medios posibles”, manifestó.

En paralelo a las medidas de fuerza, la Escuela Itinerante Entrerriana continúa su recorrido por la provincia. Durante el martes, la iniciativa llegó a San Salvador, donde participaron docentes, jubilados, estudiantes e integrantes de distintas organizaciones.

La próxima actividad está prevista para el viernes 27 de noviembre en Nogoyá, en el marco de los reclamos por mejoras salariales, laborales y edilicias.

“La lucha sigue, no se termina, la docencia está de pie”, expresó la secretaria adjunta de AGMER.