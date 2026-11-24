UPCN planteó observaciones al proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos. El sindicato cuestionó aspectos vinculados con los honorarios profesionales, las pericias médicas y las garantías de los trabajadores, y pidió ampliar el alcance de las modificaciones.
La reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos generó observaciones por parte de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que solicitó profundizar el debate legislativo y avanzar hacia una modificación integral de la normativa.
Desde el sindicato cuestionaron diferentes artículos del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y reclamaron que se contemplen los derechos y las necesidades de los trabajadores.
Los planteos fueron realizados durante una reunión desarrollada la semana pasada en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en el marco del trabajo conjunto de las comisiones de Trabajo y de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento.
La secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, y la asesora legal del sindicato, Sandra Varas, expusieron sus consideraciones sobre la iniciativa. Entre los principales puntos abordados estuvieron los honorarios profesionales, el funcionamiento de la comisión médica, las garantías de los trabajadores y la incorporación de herramientas tecnológicas.
UPCN pidió aprovechar la oportunidad para ampliar derechos
Durante su intervención, Domínguez consideró que la modificación del Código Procesal Laboral representaba una oportunidad para incorporar disposiciones favorables a los trabajadores y atender las necesidades que se presentan en los procesos judiciales.
“Parece que siempre en las discusiones legislativas, en lugar de avanzar sobre los derechos, tenemos que estar defendiendo lo que a duras penas hoy conservamos”, advirtió la dirigente sindical.
En ese sentido, convocó a “seguir profundizando” la discusión parlamentaria, con el objetivo de ampliar el análisis de las modificaciones propuestas y evitar que la reforma implique una pérdida de las garantías existentes.
Cuestionamientos al tope de los honorarios profesionales
Por su parte, Varas realizó un análisis de diferentes artículos del proyecto presentado por el Ejecutivo provincial. Uno de los primeros cuestionamientos estuvo dirigido al artículo 39°, que establece un tope para los aranceles profesionales y excluye la aplicación de las leyes arancelarias correspondientes a cada profesión.
La asesora legal señaló que la disposición “no tiene en cuenta la complejidad de la pericia o si va a llevar 60 días o 90”. Además, consideró que la modificación podría entrar en contradicción con otras disposiciones normativas.
“Así como se reconoce el carácter alimentario tanto del salario como de la indemnización, todos los honorarios profesionales tienen carácter alimentario”, aseveró. En esa línea, anticipó que los peritos podrían impugnar las regulaciones de honorarios, una situación que, según su evaluación, terminaría por retrasar los procesos judiciales en lugar de agilizarlos.
Las advertencias sobre las pericias médicas
Otro de los aspectos observados por UPCN estuvo relacionado con el artículo 90°, referido a los dictámenes médicos. La iniciativa contempla la intervención de una comisión integrada por tres profesionales médicos dependientes del Poder Judicial.
Varas cuestionó que el proyecto “no aclara cómo va a trabajar” dicha comisión y puso en duda su capacidad operativa para responder a la cantidad de causas judiciales vinculadas con accidentes y riesgos del trabajo.
Para fundamentar su planteo, tomó como referencia los 2.509 juicios por riesgos del trabajo iniciados durante 2025 y realizó una proyección sobre la cantidad de pericias que deberían efectuar los profesionales durante 2027.
Estimaron que cada médico debería realizar 750 pericias anuales
La asesora legal calculó que el próximo año contará con aproximadamente 237 días hábiles judiciales. Sobre esa base, planteó un escenario hipotético en el que el 10% de los juicios se resolviera mediante una conciliación y el 90% restante requiriera la intervención de los peritos.
“Estos tres peritos tienen que hacer 750 pericias al año cada uno, o sea tres pericias por día. Es imposible, impracticable”, subrayó Varas.
La estimación fue utilizada por la representante sindical para advertir sobre las dificultades que podría enfrentar la comisión médica y la necesidad de evaluar los recursos disponibles antes de implementar las modificaciones previstas en el proyecto.
Preocupación por la eliminación de una garantía para los trabajadores
Entre las observaciones también figuró la derogación del inciso a del artículo 125 del Código Procesal Laboral, que establece una garantía para los trabajadores cuando el empleador apela una sentencia de primera instancia.
La representante de UPCN cuestionó que la iniciativa no explicara los motivos por los cuales se propuso eliminar esa disposición, vinculada con la posibilidad de que los trabajadores perciban sus indemnizaciones.
“No se explica por qué se saca esa garantía que tenían los trabajadores para poder percibir la indemnización”, expresó Varas durante su exposición ante los legisladores provinciales.
El pedido de una reforma integral del Código Procesal Laboral
La asesora legal también cuestionó el alcance general de la iniciativa, al considerar que estaba concentrada principalmente en los juicios por accidentes de trabajo y aquellos vinculados con las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), en lugar de impulsar una actualización integral de la normativa.
En ese sentido, recuperó las palabras de la doctora López Arango, vocal de la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones de Paraná, quien había considerado que “mover todo el aparato legislativo para hacer una pequeñísima modificación por ahí pareciera como un desperdicio de oportunidades”.
Finalmente, Varas señaló que el proyecto tampoco contemplaba la incorporación de herramientas tecnológicas, pese a que el Gobierno provincial promueve la modernización en distintos ámbitos de la administración pública. “Hacer una modificación del Código Procesal sin incorporar la innovación tecnológica que la provincia considera esencial, es poco ambicioso”, concluyó.