El Gobierno de Entre Ríos cedió en comodato un predio de 4.000 metros cuadrados para la construcción de un complejo deportivo en el Campus de Uader. El acuerdo fue firmado por el gobernador Rogelio Frigerio con la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP), institución que tendrá a su cargo el financiamiento y la administración de la obra.

De la firma participaron el mandatario provincial; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi; y el presidente de la entidad deportiva, Hernán San Martín.

El convenio tendrá una vigencia de 25 años y permitirá ampliar los espacios destinados a la práctica de diferentes disciplinas deportivas, tanto para los clubes como para los integrantes de la comunidad universitaria. La provincia intervino en el acuerdo en su carácter de adquirente del predio donde funciona el campus.

Cómo será el complejo deportivo en el Campus de Uader

El proyecto contempla la construcción de un gimnasio cerrado, un playón deportivo, sanitarios, espacios de alojamiento y la incorporación de equipamiento técnico específico para el desarrollo de distintas actividades.

Si bien la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines tendrá prioridad para la realización de sus competencias oficiales, las instalaciones estarán adaptadas para la práctica de vóley, patín artístico, newcom y handball, entre otras disciplinas.

Asimismo, el acuerdo prevé la asignación de franjas horarias exclusivas para los estudiantes universitarios, con el objetivo de garantizar el acceso de la comunidad educativa a las nuevas instalaciones.

Presentaron el proyecto ante deportistas y familiares

La Uader y la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines realizaron la presentación formal del proyecto durante una Jornada Interclubes de alcance nacional, desarrollada el 22 de noviembre en las instalaciones del Club Neuquen de Paraná.

El encuentro reunió a niños y adolescentes, entrenadores y familiares de los clubes Neuquen, Rowing, Echagüe, Recreativo y Talleres, de Paraná; Leones, Sarmiento y Unión, de Crespo; y Atlético Oro Verde.

También participaron delegaciones provenientes de otras provincias, entre ellas las del Club Hispano, de San Juan, y el Club Ciudad de Buenos Aires.

El compromiso de la Universidad con el deporte

Durante la actividad, Filipuzzi entregó a las autoridades de la institución deportiva el decreto firmado por Frigerio que formalizó el comodato del terreno. Además, el rector de la Uader y Hernán San Martín rubricaron un acta compromiso de trabajo conjunto para avanzar en el desarrollo del complejo deportivo.

“Nos parece formidable acompañar al deporte”, expresó Filipuzzi ante los jugadores de las categorías Escuelita, Mini, Juvenil y Cadete. En ese sentido, agregó: “Vamos a trabajar, juntos, para que sea realidad lo más rápido posible”.

Los plazos para comenzar la construcción del complejo deportivo

El convenio de comodato tendrá una vigencia de 25 años consecutivos, contados a partir de su aprobación por parte del Consejo Superior de la Uader, con la posibilidad de extenderlo por otro período equivalente.

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines dispondrá de un plazo máximo de 24 meses para iniciar las obras y deberá asumir los costos de construcción, mantenimiento, seguros y coberturas de responsabilidad civil.

Una vez finalizado el contrato, todas las mejoras realizadas por la institución deportiva quedarán incorporadas al patrimonio del inmueble. Por su parte, la Universidad se encargará del mantenimiento de los espacios adyacentes y de la provisión de servicios básicos, como agua y electricidad.

Cómo se administrarán las instalaciones deportivas

Para coordinar el funcionamiento del complejo, el acuerdo establece la creación de una Comisión Administradora conjunta, integrada por representantes de las instituciones involucradas.

Este organismo tendrá a su cargo la elaboración de un reglamento interno que establecerá las condiciones de utilización de las instalaciones y permitirá organizar las actividades deportivas y universitarias.

De esta manera, el proyecto buscará ampliar la infraestructura disponible para las competencias de hockey sobre patines y otras disciplinas, además de generar nuevos espacios para la práctica deportiva de los estudiantes de la Uader.