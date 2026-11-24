La Sociedad Española realizó su muestra anual de danzas este martes en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, donde las alumnas del instituto desplegaron sobre el escenario el trabajo realizado durante el año. La presentación permitió compartir con el público distintas expresiones artísticas vinculadas con las tradiciones y la cultura española.

La música, las coreografías y el sonido característico de las castañuelas formaron parte de una velada que reflejó la labor de enseñanza que desarrolla la institución con diferentes generaciones. Además, el encuentro tuvo un significado especial para su profesora, Aide Martínez, quien anunció su decisión de retirarse de la actividad docente.

En diálogo con Elonce, Martínez destacó el vínculo que construyó con la institución desde su juventud y la satisfacción que le genera transmitir sus conocimientos. “Me gusta enseñar, me gusta lo que hago. Empecé de muy joven y siempre seguí en esto porque me encanta”, expresó.

Una propuesta artística para todas las edades

El Instituto de Danzas de la Sociedad Española funciona en calle Italia 316 de Paraná y cuenta con propuestas destinadas a niños desde los tres años, además de cursos para personas adultas interesadas en aprender y acercarse a las manifestaciones culturales españolas.

Según explicó Martínez, las clases no solamente permiten adquirir conocimientos y habilidades artísticas, sino que también constituyen espacios de encuentro, integración y socialización para quienes participan de las actividades.

“Hay quien va porque hace amistad, porque se relaciona y no está sola. Hay gente que va a aprender les gusta conocer. Las motivaciones son diferentes y muy personales”, señaló la profesora.

Una historia familiar vinculada con las tradiciones españolas

La pasión de Martínez por las danzas españolas también encuentra sus raíces en su historia familiar. Su padre llegó a la Argentina tras escapar de la Guerra Civil Española, al igual que otros integrantes de su familia, provenientes de Andalucía.

“Mi papá logró venir acá y salvarse. Mi abuelo, que vivía en otro pueblo andaluz, también logró escaparse con toda su familia”, recordó la docente, quien mantiene un estrecho vínculo con España, país al que viaja anualmente y donde reside uno de sus hijos.

Hija de inmigrantes, destacó la importancia que sus padres otorgaron a la educación. Tanto ella como su hermano completaron sus estudios antes de emprender sus respectivos caminos profesionales. “Una vez que teníamos los títulos, en mi casa dije: ‘Bueno, me dedico a lo que me gusta’”, recordó.

Una muestra especial por el retiro de Aide Martínez

En el marco de la presentación anual, Martínez confirmó su decisión de retirarse de la enseñanza. Su trayectoria en la Sociedad Española comenzó cuando la institución convocó a un concurso para seleccionar a una profesora que conformara un ballet que la representara.

“Presenté mi currículum con otras compañeras, me llamaron y desde ahí estuve en la Sociedad”, recordó. Sobre su decisión de cerrar esta etapa, reconoció: “Me cuesta un montón porque es mi otra vida, mi otro hogar, pero pienso que hay que dar espacio a otra gente”.

La profesora aseguró que extrañará especialmente el vínculo cotidiano con sus alumnas, aunque continuará cerca de la institución. “A las nenas las amo, son mi vida. Me encanta enseñar, pero cada cosa tiene su tiempo. A lo mejor es hora de disfrutar, de hacer otra actividad”, reflexionó.

La muestra anual conjugó así la celebración de las tradiciones españolas con el reconocimiento a una docente que dedicó buena parte de su vida a transmitirlas. Martínez agradeció la posibilidad de haber encontrado su vocación: “Sobre todo, a Dios, que me dio la salud y la sapiencia para saber qué es lo que quería hacer en la vida”. Mientras tanto, sobre el escenario del Teatro 3 de Febrero, sus alumnas compartieron con el público la pasión por la danza.