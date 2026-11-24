Rowing y Estudiantes disputarán la final de hockey del Torneo Oficial de Damas este sábado 28 de noviembre, a partir de las 20, en la cancha de césped sintético de agua de la sede Tortuguitas del Paraná Rowing Club. El encuentro que definirá al campeón tendrá transmisión en vivo por Elonce desde las 19.45 horas.

Bajo las luces de la cancha y en plena preparación para el clásico, las jugadoras de Rowing intensificaron los entrenamientos. Allí, las capitanas Martina Della Ghelfa y Micaela Ledesma dialogaron con Elonce sobre las expectativas, la responsabilidad de representar al club y el significado de disputar una definición frente a su histórico rival.

“Desde que empezó el año teníamos en mente este partido que se nos viene el sábado. Estamos entrenando a full, como hicimos todo el año, para que todo se dé”, expresó Della Ghelfa, quien atraviesa su primera temporada como capitana del plantel de Primera División.

El camino de Rowing hacia la final

El conjunto dirigido por Tomás Ruiz consiguió su clasificación tras superar por 2 a 1 a Talleres en un encuentro que demandó un importante esfuerzo colectivo. Las jugadoras reconocieron la dificultad del compromiso y destacaron la importancia de haberlo disputado en su cancha.

“Fue un partido difícil, durísimo. Sabíamos que iba a ser así. Talleres es un buen equipo, pero estábamos en nuestra cancha y eso nos hizo fuertes”, recordó Della Ghelfa sobre el ajustado triunfo que les permitió avanzar hacia la definición del campeonato.

Ahora, el desafío será enfrentar al Club Atlético Estudiantes en una nueva edición del clásico paranaense. “Es un partido lindo para jugar. Estar en tu cancha te da seguridad. Creo que todas quieren jugar una final en su cancha y más un clásico”, manifestó la delantera.

Dos generaciones unidas por la capitanía

Martina Della Ghelfa comenzó a practicar hockey en Rowing a los siete años. Después de recorrer las divisiones formativas y desempeñarse como capitana de la categoría Sub-19, este año asumió esa responsabilidad en Primera División, una experiencia que adquiere especial relevancia ante la posibilidad de conseguir un campeonato.

“Siento una gran responsabilidad, pero también Mica es una gran referente, que siempre fue capitana de Primera, y ahora estamos juntas en esto”, destacó la joven deportista al referirse al acompañamiento de Micaela Ledesma.

Con más de 20 años de trayectoria, Ledesma representa la experiencia dentro del plantel. La arquera comenzó a jugar en Primera a los 18 años y aseguró que, pese al tiempo transcurrido, conserva las mismas sensaciones cuando debe afrontar encuentros decisivos. “Toda una vida defendiendo estos colores. A pesar de todo ese tiempo, los partidos de esta índole siempre son un desafío”, afirmó.

La preparación para el clásico entre Rowing y Estudiantes

El cuerpo técnico convocó a 25 jugadoras para los entrenamientos previos a la definición del torneo. De ese grupo saldrán las 20 integrantes que conformarán la lista definitiva para afrontar el compromiso frente al Estudiantes.

Las prácticas mantienen la intensidad habitual de la temporada, con jornadas nocturnas que comienzan a las 20.30 y se extienden hasta alrededor de las 22.30 o las 23 horas. La preparación combina la exigencia deportiva con la ansiedad propia de los días anteriores a una final.

Ledesma reconoció que la experiencia no elimina los nervios que generan estos acontecimientos. Por el contrario, sostuvo que cada definición implica una nueva responsabilidad y requiere una preparación particular. “Estos partidos tienen una cuota de nervios y de preparación”, señaló.

Tortuguitas, el escenario de la definición

Aunque Rowing disputará el encuentro en sus instalaciones, Ledesma aclaró que la sede de la final fue establecida por la Federación desde el comienzo del campeonato, cuya primera fecha se desarrolló durante la última semana de julio.

“La cancha es neutral. Se definió así desde la Federación, desde el reglamento. La cancha ya está definida desde que inició el torneo”, precisó la arquera, quien anticipó la presencia de simpatizantes de ambas instituciones para acompañar a sus respectivos equipos.

La superficie de césped sintético de agua de Tortuguitas fue instalada en 2011. Según explicó Ledesma, fue la primera cancha de estas características y ofrece una mayor velocidad de juego respecto de las superficies sintéticas de arena.

La final de hockey será transmitida en vivo por Elonce

La definición del Torneo Oficial de Damas podrá seguirse este sábado a través de la pantalla de Elonce. La transmisión comenzará a las 19.45, mientras que el encuentro entre Rowing y Estudiantes está previsto para las 20 horas.

Las jugadoras celebraron la posibilidad de que el clásico sea televisado y destacaron la importancia de brindar mayor visibilidad a una disciplina que reúne a numerosas deportistas en Paraná. Para Ledesma, la difusión de estas competencias constituye un reconocimiento al desarrollo que ha experimentado el hockey en la ciudad.

“Nos pone contentas que se comiencen a televisar estos encuentros, porque le da importancia al hockey local, que viene creciendo bastante”, sostuvo la capitana. Entre la experiencia de quienes llevan décadas defendiendo los colores del club y el entusiasmo de las nuevas generaciones, Rowing se prepara para una final que tendrá como protagonistas a dos instituciones históricas del deporte paranaense.