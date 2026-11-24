REDACCIÓN ELONCE
Atlético Neuquen campeón de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol. José Mancuello y Sebastián Arbitelli visitaron Elonce, analizaron el crecimiento institucional, destacaron el compromiso del plantel y anticiparon los desafíos para 2027.
Atlético Neuquen campeón de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol coronó un proceso deportivo e institucional sostenido durante varios años. Tras imponerse por 5 a 1 ante Club VF en la final disputada el domingo, el entrenador José Mancuello y el capitán Sebastián Arbitelli visitaron los estudios de Elonce, donde repasaron las claves de la consagración y los objetivos para la próxima temporada.
El director técnico reconoció la labor realizada por quienes lo antecedieron en la institución y valoró la planificación que permitió alcanzar importantes resultados durante los últimos años.
“Siempre le cuento que el primer día que tuve una charla con con Corcho Arbitelli, sacó la computadora y presentó el proyecto. Te das cuenta de que hay un camino. Estoy muy contento con eso y con que se vayan dando los logros”, recordó Mancuello.
Las claves de Atlético Neuquen para alcanzar un nuevo campeonato
Al explicar los motivos que llevaron al Pingüino a convertirse en uno de los principales protagonistas del fútbol paranaense, el entrenador resaltó la fortaleza del grupo, la disciplina y el compromiso cotidiano de sus dirigidos.
“Hay un grupo fuerte, referentes que entienden del entrenamiento, del valor y la importancia del día a día, de la disciplina. Después, por supuesto, hay un proyecto, un método, una metodología. Cuando se juntan las dos cosas, se arma lo que estamos construyendo”, manifestó.
Asimismo, Mancuello reconoció el desempeño de Club VF, institución que, pese a su reciente incorporación a la competencia, consiguió llegar a la definición tras eliminar a equipos históricos de la Liga Paranaense, como Atlético Paraná y Patronato.
Sebastián Arbitelli y una vida ligada al Pingüino
El capitán integró todos los planteles que consiguieron títulos en la historia de Neuquen. Incluso, recordó que durante la primera consagración, en 2014, atravesaba la recuperación de una lesión en los ligamentos cruzados.
Arbitelli explicó que, según su interpretación del reglamento de la competencia, el club debería contabilizar ocho campeonatos en lugar de siete. Fundamentó su planteo en las disposiciones correspondientes a la Supercopa de la Liga.
Al repasar su trayectoria, recordó que comenzó a jugar al fútbol a los cuatro años y destacó el acompañamiento de su madre durante más de tres décadas. “Tuve la ilusión de ser profesional, de jugar en canchas llenas. No lo pude lograr, pero conseguí mucho más de lo que esperaba en algún momento de mi vida en el club. Ganar tantos campeonatos y ver el proceso de crecimiento de la institución es muy reconfortante”, expresó.
Un proyecto deportivo sostenido en el tiempo
Arbitelli consideró que la evolución de Neuquen estuvo relacionada con la incorporación de nuevos dirigentes, el aporte de exjugadores desde otras funciones y la llegada de entrenadores que contribuyeron a elevar las exigencias deportivas.
“Cuando ganamos el primer campeonato no estábamos preparados para seguir ganando uno atrás del otro. Con el tiempo, cada vez más dirigentes se fueron sumando. Se retiraron jugadores como Pablo Albornoz y Maxi Banega, que empezaron a acompañar desde otros lugares”, relató.
También destacó la incidencia de Mancuello en la transformación del plantel. “Vino un entrenador con su método, con su idea, elevó el nivel de compromiso y los jugadores estaban muy dispuestos a elevarlo. Creo que esa conjunción de los dirigentes, los cuerpos técnicos y los jugadores hace que este proceso tenga mucho éxito”, sostuvo.
El crecimiento de la Liga Paranaense de Fútbol
Durante la entrevista con Elonce, ambos referentes coincidieron en destacar la evolución de la competencia local, especialmente por el incremento de partidos y las oportunidades que tuvieron los futbolistas juveniles para desarrollarse.
“Todos los años se mejora un poco más. Los juveniles este año jugaron muchísimos más partidos que en años anteriores. Eso es para celebrar y felicito a los responsables de la Liga, porque el jugador mejora compitiendo”, señaló Arbitelli.
Por su parte, Mancuello indicó que Neuquen disputó alrededor de 50 encuentros durante la temporada y valoró la posibilidad de enfrentar a instituciones santafesinas. Además, remarcó que el Pingüino alcanzó cinco finales en los últimos seis torneos, todas ante diferentes adversarios.
La continuidad de José Mancuello y los objetivos para 2027
Consultado sobre su permanencia al frente del plantel, el entrenador manifestó su intención de continuar, aunque aclaró que todavía debía conversar con la dirigencia para acordar algunas cuestiones.
“No sé si en Paraná hay un proyecto sostenido y bien claro como el que tiene Neuquen. Quedaría hablar, acordar algunas cuestiones, pero sería la idea. Creo que estamos todos bajo un mismo paraguas, tanto dirigentes como cuerpo técnico, y eso es importantísimo”, afirmó.
De cara a la próxima temporada, planteó la necesidad de conformar un equipo que pudiera afrontar las distintas competencias provinciales, regionales y locales. “Tenemos como objetivo ser competitivos en todos los torneos. Hemos salido campeones, hemos quedado afuera de copas, pero seguimos en ese aprendizaje, en esa búsqueda de mejorar y potenciar al club y a los chicos”, aseguró.
El sueño pendiente de Sebastián Arbitelli
El capitán reconoció que, pese a las numerosas consagraciones obtenidas con la camiseta del Pingüino, todavía mantiene una aspiración relacionada con el desempeño de la institución fuera del ámbito local.
“Sinceramente, me queda la espina o el sueño de haber podido ganar algo a nivel nacional y dejar esa marca en la historia. Estoy totalmente convencido de que la camada presente y la que viene, en un corto o mediano plazo, lo van a lograr”, confesó.
Respecto de su continuidad como futbolista, explicó que alcanzó el límite de edad establecido por el reglamento de la Liga Paranaense. “Seguramente estaré acompañando donde me necesite el club. Ahora quedan días para disfrutar, celebrar, descansar un poco y se tomará la decisión sin ningún tipo de apuro”, indicó.
El agradecimiento a los hinchas y las familias
Mancuello dedicó la consagración a sus dirigidos y familiares, al tiempo que reconoció el protagonismo de los futbolistas en cada uno de los logros deportivos.
“Ellos me enaltecen como técnico, me hacen sentir que soy técnico. La intensidad la manejan ellos y son más importantes que uno. Lo pensaba cuando era jugador y lo sigo sosteniendo. De mi parte, agradecérselo y dedicárselo a ellos”, expresó.
Arbitelli, en tanto, valoró el acompañamiento de sus seres queridos y de los simpatizantes del Pingüino. “A todos los hinchas de Neuquen, a todo el barrio, que se lo ve feliz, muy contento. Tuvimos muchas épocas en las que era muy duro ser de Neuquen y ahora es muy lindo. Que lo disfruten”, concluyó en diálogo con Elonce.