La venta de entradas para la despedida de Carlos Tevez comenzará este miércoles, a partir de las 12, según confirmaron las cuentas oficiales del evento. El homenaje al exfutbolista se realizará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera y contará con la presencia de destacadas figuras del fútbol argentino e internacional.

La primera etapa consistirá en una preventa exclusiva para clientes de BBVA Mastercard, quienes podrán adquirir un máximo de cuatro localidades por usuario a través de la plataforma Fantix.

Posteriormente, se habilitará la venta general para el resto del público. Por el momento, la organización no informó los precios de las entradas ni la fecha de inicio de esa segunda instancia.

Las figuras confirmadas para la despedida de Carlos Tevez

Los colombianos Óscar Córdoba y Mauricio Serna fueron las últimas figuras confirmadas para el homenaje al Apache. Ambos compartieron plantel con un juvenil Tevez a fines de 2001, cuando Carlos Bianchi comenzó a darle oportunidades en la Primera División de Boca.

Entre los referentes xeneizes que ya aceptaron la invitación también aparecen Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Diego Cagna y Rolando Schiavi.

La nómina incluye, además, a exintegrantes de la Selección argentina como Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín y Gabriel Batistuta, junto con estrellas internacionales como Gianluigi Buffon, Fernando Llorente, David Silva y Rio Ferdinand.

La expectativa por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

La organización del evento, denominado “De alcanzapelotas a leyenda”, prevé reunir a cerca de 60 figuras del fútbol y aguarda la confirmación de otros destacados jugadores.

Entre los invitados que todavía deben definir su participación se encuentran Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Fernando Gago, Leandro Paredes, Ángel Di María, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Paul Pogba y Wayne Rooney.

Sin embargo, las mayores expectativas están depositadas en Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Tevez confirmó públicamente que invitó al capitán de la Selección argentina, mientras que se realizan gestiones para conseguir la presencia del portugués, con quien compartió plantel en Manchester United.

Riquelme estará presente y habrá espectáculos musicales

El Apache gestionó ante el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, la disponibilidad del estadio Alberto J. Armando para concretar su despedida. El titular de la institución también participará de la jornada.

El encuentro de exhibición podría tener una duración inferior a los 90 minutos y será transmitido por ESPN. Además, la celebración contará con espectáculos musicales elegidos por el propio homenajeado.

La Mona Jiménez ofrecerá un show de cuarteto, mientras que Pablo Lescano estará a cargo de la cumbia. En tanto, la cuenta oficial del evento, @adiosapacheoficial, también compartió publicaciones con canciones de Ulises Bueno y Trueno.

El sueño de jugar un partido en Fuerte Apache

Como parte de las actividades previstas para el fin de semana de su despedida, Tevez también pretende concretar un deseo que mantiene desde su infancia: disputar un partido de fútbol en Fuerte Apache junto a las figuras que viajarán a Buenos Aires.

La iniciativa contempla la posibilidad de realizar uno o dos encuentros callejeros abiertos al público, con referentes del fútbol argentino y mundial.

Retirado de la actividad profesional en 2022, Tevez disputó 279 partidos con la camiseta de Boca, convirtió 94 goles y conquistó 11 títulos. Su despedida fue programada para después de la finalización de la competencia oficial del conjunto xeneize.

Entradas para la despedida de Carlos Tevez: lo que hay que saber

Inicio de la preventa: miércoles 25 de noviembre.

Horario: desde las 12.

Preventa exclusiva: clientes de BBVA Mastercard.

Límite de compra: cuatro entradas por usuario.

Plataforma de venta: Fantix.

Venta general: fecha a confirmar.

Precios: todavía no fueron informados.

Fecha del partido: domingo 20 de diciembre.

Lugar: la Bombonera.

Transmisión: ESPN.