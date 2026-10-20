“Adiós Apache”: confirmaron la fecha de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

El exfutbolista Carlos Tevez confirmó que su partido despedida se realizará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera, el estadio de Boca Juniors donde protagonizó algunos de los momentos más destacados de su carrera. El anuncio fue difundido mediante una publicación conjunta en su cuenta de Instagram y el perfil oficial del evento, aunque todavía no se informó el horario del encuentro.

“Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando”, expresó el mensaje que acompañó el anuncio. La publicación incluyó una imagen del Apache celebrando un gol con la camiseta de Boca y la frase “De alcanzapelotas a leyenda”, en referencia a su historia dentro del club.

“La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”, señaló el comunicado difundido en redes sociales.

Las figuras que podrían participar de la despedida

El partido buscará reunir a excompañeros y figuras destacadas que compartieron distintos momentos de la trayectoria profesional de Tevez.

Entre los nombres que generan mayor expectativa aparecen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes fueron compañeros del delantero en la Selección Argentina y en Manchester United, respectivamente. Sin embargo, sus participaciones todavía no fueron confirmadas oficialmente.

La organización adelantó que próximamente dará a conocer la lista de futbolistas invitados, así como otros detalles relacionados con el espectáculo.

Entradas y transmisión del partido

La publicación confirmó que ESPN transmitirá el partido despedida de Carlos Tevez, aunque todavía no se especificó por cuál de sus señales podrá seguirse el encuentro.

Asimismo, en los próximos días se espera que la empresa organizadora informe los precios de las entradas y la modalidad de venta para los hinchas que deseen asistir a la Bombonera.

El homenaje llevará el lema “Adiós Apache” y marcará la despedida simbólica de uno de los futbolistas más representativos de Boca Juniors en las últimas décadas.