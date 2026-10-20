FIFA sancionó al técnico de Egipto y a un jugador por sus acusaciones tras perder con Argentina en el Mundial

El Comité de Disciplina de la FIFA sancionó a tres integrantes de la selección de Egipto por los incidentes y las polémicas declaraciones posteriores a la derrota por 3 a 2 frente a Argentina, en los octavos de final del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México. Las medidas alcanzaron al entrenador Hossam Hassan, a su hermano y asistente Ibrahim Hassan y al delantero Mostafa Zico.

Según informó la Federación Egipcia de Fútbol, Hossam Hassan e Ibrahim Hassan recibieron tres partidos de suspensión cada uno, mientras que Mostafa Zico fue sancionado con cinco encuentros sin poder representar a su selección.

Las sanciones se conocieron después del controvertido final del encuentro, en el que Egipto llegó a imponerse por dos goles, pero Argentina protagonizó una remontada y consiguió la victoria por 3 a 2 sobre el cierre del partido.

Las acusaciones contra la FIFA y Messi

Tras la eliminación, el seleccionador egipcio cuestionó duramente el arbitraje del francés François Letexier y lanzó acusaciones sobre el desarrollo del encuentro. “Fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”, aseguró Hossam Hassan.

DT de Egipto.

El entrenador también sostuvo que lo sucedido respondía a una “cuestión de marketing y dinero” y afirmó que desde la FIFA pretendían favorecer a la selección argentina. “Quieren que Messi sea campeón del mundo”, expresó.

La tensión también se trasladó al campo de juego. Hassan realizó gestos con los brazos frente a Lionel Messi, mientras que su hermano Ibrahim protagonizó otro episodio de confrontación durante el cierre del encuentro.

Por su parte, Mostafa Zico, autor de uno de los goles egipcios, se sumó a los cuestionamientos. El delantero felicitó irónicamente a Argentina “por la Copa del Mundo” y aseguró que el torneo estaba “arreglado” y que “el árbitro fue injusto”.

Egipto analiza apelar las sanciones

Luego de conocer las resoluciones, la Federación Egipcia de Fútbol informó que presentó una solicitud formal ante el Comité Disciplinario de la FIFA para acceder a los fundamentos de las medidas.

La entidad explicó que buscaba conocer los motivos y las justificaciones detalladas de cada sanción para evaluar su situación jurídica y determinar los pasos a seguir.

En ese sentido, la federación anticipó que estudiaría la posibilidad de presentar recursos de apelación, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normativa internacional.