Dibu Martínez fue operado con éxito tras la fractura de mandíbula: "En unas semanas volvemos"

El arquero fue operado con éxito tras la fractura de mandíbula

Emiliano “Dibu” Martínez llevó tranquilidad tras ser operado por una fractura de mandíbula que sufrió durante el partido en el que Chelsea venció 1-0 a Everton por la Premier League. El arquero argentino publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido y anticipó que espera regresar a las canchas en las próximas semanas.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0”, escribió el marplatense en una publicación acompañada por una fotografía desde el hospital.

Además, el arquero cerró su mensaje con una frase que generó expectativa entre los hinchas: “En unas semanas volvemos ya”.

El fuerte choque que obligó a Dibu Martínez a salir en camilla

La lesión se produjo durante el segundo tiempo del encuentro entre Chelsea y Everton, disputado en el Hill Dickinson Stadium. Con su equipo en ventaja por 1-0, Martínez salió a cortar un centro y chocó con el defensor Jarrad Branthwaite.

El arquero quedó tendido sobre el césped y recibió asistencia médica durante varios minutos. Finalmente, fue retirado en camilla y con un cuello ortopédico, por lo que el entrenador debió reemplazarlo por el belga Mike Penders a los 75 minutos.

Tras el impacto, el futbolista se sometió a distintos estudios médicos. La tomografía de cabeza y los exámenes de cuello y espalda arrojaron resultados favorables, aunque posteriormente se confirmó la fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica en Liverpool.

Hasta el momento, no se difundieron detalles definitivos sobre los plazos de recuperación ni sobre el tratamiento que deberá seguir el arquero antes de regresar a la competencia.

Qué partidos podría perderse en Chelsea

La recuperación de Martínez llega en un momento exigente para el conjunto londinense, que tiene por delante compromisos importantes antes de finalizar octubre.

Entre los encuentros previstos se encuentran los duelos ante Tottenham, Liverpool y Manchester United, por la Premier League. La disponibilidad del argentino para esos partidos dependerá de su evolución médica.

Desde su llegada a Stamford Bridge al comienzo de la temporada, el arquero suma seis partidos con Chelsea, en los que recibió 11 goles. Frente a Everton, además, consiguió mantener su arco en cero por primera vez desde su incorporación al equipo.

La incertidumbre por la próxima fecha FIFA con Argentina

La lesión también genera interrogantes sobre la presencia de Martínez en la próxima convocatoria de la Selección Argentina.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene previstos dos compromisos amistosos en noviembre: ante Uruguay, el 13 de noviembre, en Buenos Aires, y frente a Costa Rica, cuatro días después, en Córdoba.

Por ahora, su participación dependerá de los tiempos de recuperación y de la evaluación del cuerpo médico. El mensaje publicado por el arquero expresó optimismo, aunque no constituye una confirmación de una fecha concreta para su regreso.

No es la primera lesión que Martínez atraviesa durante el año. El 20 de mayo, durante la final de la UEFA Europa League con Aston Villa ante Friburgo, sufrió una fractura en el dedo meñique de la mano derecha y completó aquel encuentro.

Ahora, el objetivo será recuperarse de la lesión mandibular y volver a la actividad, mientras Chelsea y la Selección Argentina siguen de cerca su evolución.