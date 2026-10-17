Tarjetas electrónicas en el fútbol: Uruguay estrenó una tecnología que podría cambiar el arbitraje

Se utilizaron en el partido entre Nacional y Rentistas.

El fútbol uruguayo incorporó tarjetas electrónicas al arbitraje durante el partido entre Nacional y Rentistas por la Copa AUF Uruguay. El árbitro Eduardo Varela utilizó un dispositivo similar a un teléfono celular para mostrar amonestaciones y expulsiones, en una prueba que podría modificar la manera tradicional de comunicar las sanciones dentro de la cancha.

La iniciativa fue impulsada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) junto con una empresa tecnológica local. Su principal objetivo es facilitar las tareas administrativas de los jueces y permitir que las incidencias de cada encuentro queden registradas digitalmente.

La prueba se realizó el jueves 15 de octubre en el Gran Parque Central de Montevideo, durante el encuentro que terminó con una victoria de Nacional por 3-0. El dispositivo fue utilizado tanto para mostrar una tarjeta amarilla como para comunicar una expulsión.

Cómo funcionan las nuevas tarjetas electrónicas

El aparato tiene un formato parecido al de un teléfono celular y dispone de dos botones principales: uno amarillo y otro rojo. Al presionarlos, la pantalla se ilumina con el color correspondiente y permite identificar al futbolista sancionado.

“Parece un celular. Tiene dos botones, uno amarillo y otro rojo. Los apretás y automáticamente se enciende con el color y te muestra todos los números de los jugadores para elegir”, explicó Varela durante una entrevista con el programa uruguayo Minuto 1.

Empiezan a implantar en Uruguay las tarjetas amarillas y rojas digitales a través de un móvil 📲 Tremenda tontería. 🙏🏾 Que no acabe llegando nunca en España https://t.co/NHSZ8mjDba — ⚽GOL SIN VAR ❌🖥️ (@GolSinVAR) October 16, 2026

Además de las sanciones disciplinarias, el sistema permite registrar goles, sustituciones, penales y otras situaciones del partido. De esta manera, el árbitro puede centralizar la información sin necesidad de realizar anotaciones manuales.

Una de las particularidades de la herramienta es que funciona sin conexión Wi-Fi y transmite los datos al sistema COMET, la plataforma utilizada por la AUF para administrar la información de sus competiciones.

La primera amarilla y una expulsión electrónica

La primera utilización efectiva del dispositivo ocurrió a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Eduardo Varela amonestó al mediocampista Juan Pablo Plada, de Rentistas, por una infracción sobre Maximiliano Silvera, de Nacional.

En lugar de recurrir a la tradicional tarjeta de cartón, el árbitro mostró la pantalla iluminada de amarillo para comunicar la sanción.

Posteriormente, también utilizó la tarjeta roja electrónica para expulsar al futbolista Nahuel Gelos, de Nacional.

Si bien Varela reconoció que la herramienta modifica un gesto característico del arbitraje, consideró que puede resultar útil para simplificar el registro de las incidencias.

Una tecnología que llevó tres años de desarrollo

El dispositivo fue desarrollado por la empresa uruguaya REFe. Sus responsables, Mauro Sacco y Diego de la Peña, explicaron que el proyecto demandó tres años de trabajo y contó con inversión privada, además de la colaboración de la AUF durante las pruebas.

La herramienta ya había tenido una instancia de evaluación prevista para el 30 de septiembre, durante el encuentro entre Defensor Sporting y Plaza Colonia. Sin embargo, las condiciones de luminosidad dificultaron la visualización de la pantalla y finalmente no fue utilizada.

Por ese motivo, uno de los principales desafíos es mejorar la visibilidad de los colores desde distintos sectores del estadio, tanto para los futbolistas como para el público y las cámaras de televisión.

¿Las tarjetas electrónicas reemplazarán a las tradicionales?

Por el momento, el sistema continúa en una etapa experimental y no se confirmó su implementación definitiva en todas las competiciones uruguayas.

Marcelo De León, director del Departamento de Arbitraje de la AUF, explicó que la propuesta apunta a reducir el trabajo administrativo de los jueces y podría extenderse al fútbol formativo.

También se contempla que, en una etapa posterior, la información registrada durante los partidos pueda llegar directamente a los medios de comunicación en tiempo real.

La experiencia abrió así una nueva posibilidad para el arbitraje: reemplazar las anotaciones manuales por un registro digital inmediato, sin perder la función de comunicar visualmente las sanciones dentro del campo de juego.