River enfrenta a Belgrano con la obligación de ganar: día, hora, TV y posibles formaciones

River visitará este domingo a Belgrano de Córdoba, desde las 20:15, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará recuperarse y regresar a los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que el conjunto cordobés intentará mantenerse en lo más alto de la Zona B.

El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será por ESPN Premium.

El Millonario llegará a este compromiso después de empatar como visitante frente a Sarmiento, resultado que lo dejó fuera de los puestos de clasificación a la fase eliminatoria. Por ese motivo, necesitará conseguir un resultado positivo para mejorar su situación en la tabla.

River necesita sumar y Belgrano busca sostener el liderazgo

El equipo de Núñez atravesará un compromiso importante en la recta final de la fase regular. Una nueva derrota podría complicar sus posibilidades de acceder a los playoffs, cuando restan pocas fechas para definir los clasificados.

Belgrano, por su parte, llegará con un presente diferente. Bajo la conducción de Ricardo Zielinski, el Pirata se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 y mantuvo su protagonismo durante el segundo semestre.

El conjunto cordobés lidera la Zona B con 22 puntos, la misma cantidad que Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata. En su última presentación, consiguió una victoria por 2-0 frente a Racing, en condición de visitante.

Una reedición de la final del Torneo Apertura

El enfrentamiento tendrá un antecedente reciente: ambos equipos protagonizaron la final del Torneo Apertura 2026, en la que Belgrano se impuso por 3-2 después de revertir el resultado de manera agónica.

Aquel encuentro terminó con la consagración del equipo cordobés y significó un golpe deportivo para River, que buscará un resultado diferente en esta nueva presentación.

En esta oportunidad, el partido tendrá implicancias directas en la lucha por los puestos de clasificación, especialmente para el Millonario, que necesita recuperar terreno en la Zona B.

Las posibles formaciones de Belgrano y River

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernandes; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

River: Santiago Beltrán; Santiago Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván o Lautaro Pereyra, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

A qué hora juegan Belgrano y River y dónde verlo

El partido se disputará este domingo 18 de octubre, desde las 20:15, en el Kempes.

La transmisión estará a cargo de ESPN Premium, mientras que Pablo Dóvalo será el árbitro principal y Silvio Trucco estará a cargo del sistema de videoarbitraje.