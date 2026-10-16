Ramón Díaz: “Rechacé la oferta del Corinthians esperando el llamado de River”

Ramón Díaz habló sobre los rumores que lo vinculan con un posible regreso a River y aseguró que no recibió llamados de la dirigencia. El entrenador aclaró que tampoco hubo conversaciones con su hijo Emiliano, aunque volvió a expresar su deseo de que al club le vaya bien.

“Con nosotros, ni conmigo ni con Emiliano nadie habló, nadie se comunicó con nosotros”, afirmó el riojano. Sus palabras marcaron una diferencia entre las versiones sobre su candidatura y la existencia de una negociación para asumir la conducción del equipo.

Según publicó El Destape, Ramón Díaz transmitió esa aclaración al periodista Hernán Castillo. La declaración se conoció mientras River, con Leonardo Ponzio al frente del plantel, busca mejorar sus resultados en el tramo final del Torneo Clausura.

La oportunidad que rechazó mientras esperaba a River

Además de negar contactos, el entrenador reveló que dejó pasar una propuesta para volver a trabajar en Brasil. “Deseché una gran oportunidad de Corinthians esperando una de River cuando se dé”, sostuvo, al explicar su expectativa de recibir una nueva oportunidad en Núñez.

El técnico también remarcó su vínculo con la institución: “Queremos que al club le vaya bien”. Esa fue la posición que eligió expresar frente a las especulaciones sobre un eventual cambio de entrenador antes del cierre de la temporada.

🚨 RAMÓN DÍAZ rompe el silencio con @HernanSCastillo en @somoslovest 🗣 "NADIE DE RIVER HABLÓ CON NOSOTROS" 🗣 "DESECHÉ UNA GRAN OPORTUNIDAD DE CORINTHIANS ESPERANDO POR RIVER" "YO SIEMPRE QUIERO QUE A RIVER LE VAYA BIEN" https://t.co/5ig4boGKxV — Maximiliano Grillo 💚💜 (@maxigrillo) October 16, 2026

Su aclaración no implicó descartar una futura vuelta, sino precisar que no hubo conversaciones con él ni con Emiliano. Por el momento, no existe un acuerdo confirmado para que Ramón Díaz vuelva a dirigir a River.

Los rumores y los próximos compromisos

De acuerdo con la información atribuida al periodista Gustavo Yarroch, de ESPN, el nombre del riojano aparece entre las alternativas ante una eventual salida de Ponzio. Esa posibilidad estaría vinculada con el resultado del encuentro frente a Belgrano, aunque no hay una decisión confirmada sobre un reemplazo.

El próximo compromiso de River será este domingo 18 de octubre, a las 20.15, como visitante del conjunto cordobés. Después recibirá a Racing el domingo 25, a las 19.15, y disputará el Superclásico ante Boca el 1 de noviembre, a las 15.30.

La última etapa de Ramón Díaz en el club terminó en 2014, después de conquistar el Torneo Final y la Copa Campeonato. Entre los títulos de sus ciclos anteriores se destacan la Copa Libertadores de 1996 y la Supercopa Sudamericana de 1997, antecedentes que acompañan su candidatura cada vez que se debate una posible vuelta.