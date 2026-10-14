Es hincha de Boca, le hizo tres goles al Inter en Champions y todavía puede jugar para Argentina

Nicolò Tresoldi fue la gran figura del triunfo de Brujas por 4-3 ante Inter en San Siro. El delantero de 22 años tiene madre argentina, representa a Alemania en juveniles y aún puede elegir jugar para la Selección de Lionel Scaloni.
Nicolò Tresoldi, el delantero hincha de Boca que todavía puede jugar para la Selección Argentina, fue protagonista de una noche inolvidable en la Champions League. El atacante de Brujas convirtió tres goles en la victoria por 4-3 ante Inter, en San Siro, por la segunda fecha del certamen europeo. Del otro lado, Lautaro Martínez marcó un doblete, pero no alcanzó para evitar la derrota del conjunto italiano.
El futbolista de 22 años nació en Italia, creció en Alemania y tiene madre argentina. Actualmente representa a la selección alemana sub 21, aunque todavía no debutó en el combinado mayor y mantiene abierta la posibilidad de vestir la camiseta albiceleste.
Su actuación también despertó interés por una particularidad de su historia personal: es simpatizante de Boca Juniors, pese a que su madre es hincha de River Plate. Además, reconoció su admiración por Julián Álvarez y aseguró que tiene la "garra argentina".
Tres goles en San Siro y una noche inolvidable
Tresoldi abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo mediante un penal ejecutado con potencia. Sin embargo, Lautaro Martínez consiguió igualar el encuentro antes del descanso, tras recibir de espaldas, girar y definir para establecer el 1-1. En el complemento, el delantero de Brujas volvió a convertir a los 18 minutos, después de aprovechar una salida fallida del arquero Josep Martínez. Carlos Forbs anticipó al guardameta y Tresoldi empujó la pelota con el arco vacío.
A los 29 minutos de la segunda etapa completó su primer triplete en la Champions League, luego de capturar un rebote dentro del área. Lautaro volvió a descontar para Inter, mientras que Romeo Vermant y Ange-Yoan Bonny marcaron los últimos tantos del encuentro, que terminó 4-3 para el conjunto belga.
"Fue una noche increíble, algo indescriptible, con lo que siempre soñé: marcar tres goles y ganar en San Siro. Estaban mi familia y mis amigos, fue fantástico", expresó Tresoldi después del partido, en declaraciones a Sky Sport.
Nació en Italia, tiene madre argentina y juega para Alemania
Nicolò Tresoldi nació el 20 de agosto de 2004 en Cagliari, Italia. Es hijo de Emanuele Tresoldi, exfutbolista que representó a las selecciones juveniles italianas, y de Bárbara Caffi, de nacionalidad argentina.
A los 13 años se trasladó a Alemania, donde ingresó a las divisiones inferiores de Hannover 96. Debutó profesionalmente con apenas 17 años y, en junio de 2025, Brujas lo incorporó por una cifra cercana a los 7,5 millones de euros.
Su crecimiento despertó el interés de clubes como Barcelona y Atlético de Madrid. Según la información difundida, el conjunto belga llegó a exigir alrededor de 50 millones de euros para desprenderse del delantero.
La posibilidad de jugar para la Selección Argentina
Aunque representa a Alemania en las categorías juveniles, Tresoldi todavía tiene abierta su elección internacional. Sus vínculos familiares y nacionalidades le permiten considerar a Argentina, Italia y Alemania. Según publicó el diario alemán Bild, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estableció contactos con su entorno para conocer su situación. Sin embargo, el delantero manifestó que actualmente está concentrado en su participación con Alemania sub 21.
"He empezado esta aventura con la selección alemana sub-21 y quiero terminarla", sostuvo. También remarcó: "Llevo la camiseta de Alemania con orgullo. No es una decisión fácil. Creo que todo el mundo sabe que ambos países significan mucho para mí".
Después del encuentro ante Inter, volvió a referirse al tema: "Se habla mucho del tema y también se dicen cosas que no son ciertas. Sé lo que dije y estoy contento con lo que estoy haciendo con Alemania".
Es hincha de Boca y su madre es de River
Una de las particularidades que acerca al delantero al fútbol argentino es su simpatía por Boca Juniors. En febrero de este año, durante una entrevista con ESPN, contó cómo vive esa pasión dentro de su familia.
"Veo un poco de fútbol argentino, pero es difícil en Europa porque son muy tarde. Mi mamá es de River y yo soy de Boca, es medio una guerra", expresó entre risas.
Cuando le preguntaron por qué eligió al Xeneize, respondió: "No sé por qué soy de Boca, la Bombonera es muy linda, me encanta y también los jugadores que pasaron por ahí".
El atacante también manifestó su admiración por Julián Álvarez, con quien intercambió camisetas después de enfrentarse a Atlético de Madrid. "Quise la camiseta de la Araña porque es uno de los jugadores más fuertes de Argentina", explicó.
El gran presente de Tresoldi en Europa
El delantero atraviesa un destacado momento futbolístico. Acumula nueve goles en 11 partidos durante la temporada, cuatro de ellos en apenas dos encuentros de Champions League.
Además, durante la reciente fecha FIFA convirtió tres tantos frente a Malta con la selección alemana sub 21, en las Eliminatorias para la Eurocopa juvenil. También anotó contra Letonia y aportó una asistencia frente a Georgia.
Con dos tripletes en menos de dos semanas, Tresoldi se consolida como una de las figuras emergentes del fútbol europeo. Mientras tanto, su futuro internacional permanece abierto y la Selección Argentina continúa siendo una de las alternativas posibles para el delantero que se declara hincha de Boca.