River empató 1-1 con Sarmiento y sigue afuera de los puestos de Playoffs

River igualó 1-1 ante Sarmiento en Junín, por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura. Julián Contrera abrió el marcador para el local y Gonzalo Montiel convirtió el empate. El Millonario continúa fuera de los puestos de clasificación a los Playoffs.
River Plate empató 1-1 con Sarmiento este miércoles en el estadio Eva Perón de Junín, por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio comenzó en desventaja por el gol de Julián Contrera, pero logró igualar en el segundo tiempo gracias a Gonzalo Montiel. El resultado dejó al Millonario fuera de los puestos de Playoffs, aunque se mantuvo en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 mediante la Tabla Anual.
Por su parte, Sarmiento sumó un punto importante que le permitió ubicarse en la cuarta posición de la Zona B, con 20 unidades, a dos de los líderes Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors.
CONTRERA PUSO EL 1-0 ANTE RIVER El mediocampista de Sarmiento definió muy bien tras el centro de Marabel y abrió el marcador. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/NyGqPX730D— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026
El encuentro comenzó favorable para el conjunto local, que aprovechó una de sus primeras aproximaciones para abrir el marcador. A los 14 minutos, una jugada iniciada desde un lateral terminó con un desborde de Julián Mavilla por la derecha y un centro que Julián Contrera empujó al fondo de la red para establecer el 1-0.
River reaccionó en el segundo tiempo y consiguió el empate
Tras el gol, ambos equipos generaron aproximaciones, aunque ninguno logró modificar el resultado antes del descanso. El arquero de Sarmiento, Thyago Ayala, respondió ante los intentos del conjunto visitante.
En el complemento, River mostró una versión más ofensiva, impulsada por la movilidad y los desequilibrios individuales de Thiago Almada y Ángel Correa. También fueron importantes las proyecciones de Gonzalo Montiel, quien apareció en varias oportunidades dentro del área rival.
El defensor llegó a convertir un tanto que fue anulado por una mano previa de Fausto Vera, cuando restaba aproximadamente media hora de juego. Sin embargo, tuvo su revancha a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando recibió una asistencia de Almada y definió ante la salida de Ayala para establecer el 1-1 definitivo.
⚽️ Asistencia de Almada y gol de Montiel para poner el 1-1 frente a Sarmiento ⚪️🔴⚪️ https://t.co/7OLrVdBO2Q— River Plate (@RiverPlate) October 14, 2026
Cómo quedaron y cuándo vuelven a jugar
Con este empate, River dejó pasar una nueva oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación a los Playoffs del Torneo Clausura. El equipo de Ponzio deberá sumar puntos en las próximas fechas para mejorar su ubicación en la Zona B.
Sarmiento, en tanto, consiguió mantenerse entre los primeros puestos y continuó en la pelea por avanzar a la siguiente instancia del campeonato.
River volverá a jugar el domingo desde las 20:15 frente a Belgrano en Córdoba, mientras que Sarmiento recibirá a Barracas Central el lunes, a partir de las 19, en el estadio Eva Perón.