Sin Marcos Rojo, Estudiantes recibe a Flamengo: horario y TV de la primera semifinal de Libertadores

Estudiantes recibirá a Flamengo este jueves desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo platense buscará una ventaja como local, aunque no podrá contar con Marcos Rojo, cuya inscripción fue rechazada por Conmebol.

El encuentro será televisado por Fox Sports y tendrá como árbitro al paraguayo Juan Gabriel Benítez. La revancha se disputará el jueves 22 de octubre en el Maracaná y el ganador avanzará a la final del 28 de noviembre.

Según informó TyC Sports, el Pincha vuelve a una semifinal internacional después de 17 años. Su última participación en esa instancia había sido en 2009, cuando terminó conquistando su cuarta Libertadores.

Rojo quedó afuera y el club recurrirá al TAS

La ausencia del defensor se confirmó este jueves, después de que Conmebol rechazara el pedido de inscripción. El zaguero era una de las incorporaciones con las que el conjunto dirigido por Alexander Medina esperaba afrontar la serie.

En un comunicado, Estudiantes manifestó su disconformidad y sostuvo que “el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente”. También argumentó que la Confederación había autorizado inscripciones en condiciones que el club considera equivalentes.

Rojo no fue habilitado.

La dirigencia anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y solicitará una medida cautelar para revertir la resolución. Por el momento, Rojo no está habilitado para participar del encuentro de esta noche.

Cómo llega el equipo de Alexander Medina

El Pincha consiguió el pase a semifinales después de eliminar a Corinthians. En esa instancia logró un triunfo por 1 a 0 en San Pablo, con un gol de Alexis Castro que resultó decisivo para la clasificación.

En su última presentación por el Torneo Clausura, Estudiantes empató 2 a 2 con Central Córdoba en Santiago del Estero. Medina reservó a varios titulares para priorizar la preparación del compromiso continental.

Rojo, Guido Carrillo y Joaquín Correa se habían quedado en City Bell con ese objetivo. Sin embargo, la decisión sobre la inscripción del defensor modificó las alternativas disponibles para el entrenador.

Flamengo llega con bajas importantes

El conjunto brasileño, vigente campeón de la Libertadores, avanzó tras superar a Independiente del Valle: ganó 2 a 0 la ida y empató 1 a 1 la vuelta. También lidera el Brasileirão, donde viene de vencer a Fluminense con un tanto de Jorge Carrascal.

Leonardo Jardim no contará con Giorgian de Arrascaeta, por una fractura en la muñeca izquierda; Jorginho, suspendido; ni Danilo, quien sufrió una doble fractura de mandíbula. Ayrton Lucas también se encuentra lesionado.

Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos de esta edición: igualaron 1 a 1 en La Plata y Flamengo ganó 1 a 0 en Brasil. Esta noche, Estudiantes intentará aprovechar la localía para llegar mejor posicionado a la definición en Río de Janeiro.