Lautaro Martínez rompió el silencio sobre las teorías conspirativas de la final del Mundial 2026

Lautaro Martínez cuestionó las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026 que disputaron Argentina y España. El delantero del Inter de Milán rechazó las especulaciones surgidas después del encuentro y defendió el esfuerzo realizado por sus compañeros durante la definición del torneo.

En declaraciones a AFA Estudio que publicó TN, el atacante de 29 años manifestó su malestar por las versiones que pusieron en duda la entrega del seleccionado argentino. En ese sentido, sostuvo que el plantel afrontó la final después de un encuentro particularmente exigente contra Inglaterra.

"Yo creo que el partido contra Inglaterra nos ha quitado mucha, mucha, mucha energía. Hemos dado hasta lo que no teníamos y luego, en la final, también", expresó Martínez, quien remarcó que el equipo contó con apenas cuatro días para recuperarse.

El desgaste de Argentina antes de la final del Mundial

El delantero explicó que el compromiso frente a Inglaterra representó un importante esfuerzo físico y emocional para los futbolistas, situación que condicionó la preparación del partido decisivo contra España.

"Ver a jugadores como Nico, el Cuti, el Licha, que les tocó salir, pero que han dado todo hasta lo que no tenían", señaló. También mencionó el compromiso de Gonzalo, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Martínez insistió en que la Selección mantuvo la intensidad hasta los últimos minutos. "Había gente que no podía caminar y seguía corriendo, y hasta la última jugada tuvimos posibilidad de empatarlo o ganarlo", recordó.

La respuesta de Lautaro Martínez a las especulaciones

El campeón del mundo en Qatar 2022 consideró injustas las versiones que circularon después de la derrota, especialmente porque, según explicó, los jugadores hicieron todo lo posible para conseguir el título.

"Cuando se habla de esas teorías, molesta. Pero molesta por el sentido de que está reflejado que hemos dado todo y eso es lo que a nosotros nos deja tranquilos", afirmó.

Finalmente, reconoció el mérito del seleccionado español y descartó buscar explicaciones ajenas al desarrollo deportivo del encuentro. "No se dio y el rival fue superior", concluyó.

Una lesión pone en duda su presencia en noviembre

Mientras tanto, Lautaro Martínez atraviesa una recuperación por una distensión en el isquiotibial izquierdo, sufrida durante el partido del Inter de Milán frente a Brujas por la Champions League.

La lesión lo mantendría alejado de las canchas durante al menos tres semanas, por lo que su participación en los próximos compromisos de la Selección argentina permanece en duda.

La próxima fecha FIFA comenzará el 9 de noviembre y marcará el inicio de una nueva etapa del equipo dirigido por Lionel Scaloni, tras el Mundial. Por el momento, no se confirmaron los rivales ni las sedes de los encuentros.