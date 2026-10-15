La Selección Argentina evalúa dos amistosos en el país: los rivales y las posibles sedes

La Selección Argentina podría enfrentar a Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA, prevista del 9 al 17 de noviembre. La AFA trabaja en la organización de dos amistosos que marcarían el comienzo de una nueva etapa después de la despedida de Lionel Messi.

La planificación contempla disputar el primer encuentro en el interior del país y el segundo en Buenos Aires. Tanto los adversarios como los escenarios permanecen sujetos a las gestiones para completar la programación.

Según informó TyC Sports, Uruguay aparece como una posibilidad para el segundo compromiso, que se jugaría en La Bombonera. Costa Rica es una de las alternativas para el partido que abriría la actividad del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Un posible clásico en La Bombonera

El encuentro ante Uruguay permitiría una nueva edición del clásico del Río de la Plata. La intención es que ese cruce cierre la participación argentina en la ventana internacional de noviembre.

El estadio de Boca es el escenario considerado para recibir a ambos seleccionados. Sin embargo, todavía no se anunció una fecha específica dentro del período habilitado por FIFA ni se confirmó la realización del encuentro.

Para la Selección Argentina, sería el regreso a Buenos Aires después de los amistosos disputados en el Monumental. En ese estadio tuvo lugar la última presentación de Messi con la camiseta nacional, frente a Benín.

Costa Rica, una opción para el interior

La AFA también busca organizar un partido fuera de la capital del país. Costa Rica figura entre los posibles rivales, aunque no es una elección definitiva y tampoco trascendió qué ciudad recibiría al seleccionado.

El antecedente más reciente de la Albiceleste en el interior fue la victoria por 4 a 0 sobre Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ese encuentro formó parte de una seguidilla de resultados favorables.

Además del triunfo ante el conjunto boliviano, la Selección Argentina goleó 7 a 0 a Burkina Faso y venció 3 a 0 a Benín. En esas tres presentaciones convirtió 14 goles y no recibió ninguno.

La primera convocatoria después de Messi

La próxima ventana tendrá como particularidad el inicio de la etapa posterior a la despedida del capitán. El cuerpo técnico deberá preparar los compromisos sin Messi, después del homenaje realizado en el Monumental.

El conjunto nacional, último subcampeón del mundo, volverá a competir durante la semana del 9 al 17 de noviembre. Dentro de ese período deberán definirse los días de los dos encuentros que proyecta la AFA.

Por ahora, el esquema en evaluación combina un amistoso en el interior con un posible clásico ante Uruguay en La Bombonera. La confirmación de los acuerdos determinará la agenda definitiva de la Selección Argentina.